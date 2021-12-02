Одесса-Перемышль: поездом по такому маршруту можно воспользоваться с 11 декабря

АО Укрзализныця назначает дополнительный поезд в Польшу.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Поезд №36/35 Одесса – Перемышль будет курсировать ежедневно с 11 декабря и отправляться из Одессы в 18:22, прибывая на конечную станцию ​​в 09:02. Из Перемышля поезд будет отправляться в 18:59 и прибывать в Одессу в 10:54.

В «Укрзалызнице» напомнили, что для поездки в поездах дальнего следования пассажиры должны иметь один из документов, подтверждающий: получение хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19, получение полного курса вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат о вакцинации от COVID-19), отрицательный результат ПЦР- теста (действующий 72 часа или экспресс-тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, который действует 72 часа (по состоянию на время посадки в поезд), COVID-сертификат о выздоровлении в приложении «Дія».

Как сообщала Одесса News, Укрзализныця запускает второй дизель-поезд отечественного производства на обслуживание нового маршрута Измаил–Одесса, что позволит вдвое увеличить количество ежедневных рейсов «Дунайского экспресса».

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