В Нацбанке презентовали памятную монету «Год Дракона»

В Национальном банке с 24 ноября вводят в обращение памятную монету «Год Дракона» номиналом в 5 грн. и тиражом в 80 тыс. штук.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

«Год близится к завершению, и мы, как планировали, готовы презентовать вам традиционную памятную монету в стиле 12-летнего восточного календаря с символом следующего года – Драконом. Однако несколько необычную – с посвящением Вооружённым Силам Украины. Для нас 2024-й – это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества наших воинов, которые встретят его на фронте, защищая Украину», — говорится в сообщении.

Поэтому новая памятная монета Год Дракона будет содержать также шеврон Вооружённых Сил Украины как символ отваги и силы наших защитников.

На реверсе монеты в центре изображён стилизованный символ восточного календаря 2024 — дракон. Справа на драконе – шеврон ВСУ.

На аверсе по кругу изображены 12 символов восточного календаря, в центре круга – стилизованные часы со стрелкой, указывающие на дракона.

Отмечается, что приобрести памятную монету «Год Дракона» можно уже с 24 ноября в интернет-магазине нумизматической продукции Национального банка. Кроме того, монета будет постепенно реализовываться и банками-дистрибьюторами (АО АБ «Укргазбанк», АО «АБ «Радабанк», АО «Таскомбанк», АО КБ «ПриватБанк») по мере отгрузки Банкнотно-монетным двором НБУ.

Одесса News информировала о том, что 10 ноября 2023 года Национальный банк Украины ввёл в обращение оборотную памятную монету «Антоновский мост» номиналом 10 гривен.

Фото: НБУ

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