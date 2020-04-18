Канада снова выпустила монету в форме украинской писанки

Королевский канадский монетный двор выпустил цветную серебряную монету в форме украинской писанки.

Об этом говорится на сайте Королевского канадского монетного двора.

Монета стала уже пятой «писанкой» в коллекции канадского монетного двора. На этот раз она украшена традиционными украинскими узорами.

“Больше, чем пасхальное яйцо, эта серебряная монета из чистого серебра чтит жизнь и сезон новых начинаний. Её цветные мотивы, например, восьмиконечная роза, имеют такое же глубокое значение, как нанесённые на традиционную писанку, где тонкие формы и геометрические узоры создают увлекательный визуальный язык. Это — радостное чествование весны, доступное вам круглый год!”, — говорится в описании монеты на сайте.

На реверсе монеты нанесены цветные узоры, а на аверсе — профиль королевы Елизаветы II. Монета отчеканена из 31,82 граммов чистого серебра и имеет номинал в 20 канадских долларов. Её общий тираж составил 5 тысяч штук и уже полностью распродан.

Автором дизайна монеты является канадец украинского происхождения Дэйв Мельничук, член Украинского музея Канады в Торонто.

Как сообщала Одесса News, в апреле 2019 года Королевский канадский монетный двор впервые выпустил золотую монету в форме украинской писанки.