В Канаде отчеканили светящуюся монету

В Канаде отчеканили монету номиналом 20 долларов, посвящённую пришельцам, цвета которой меняются в зависимости от освещения.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на Королевский канадский монетный двор.

Отмечается, что монета посвящена инциденту, случившемуся 4 октября 1967 года на юго-западе провинции Новая Шотландия. Тогда многие заявляли, будто они стали свидетелями крушения НЛО.

«На лицевой стороне прямоугольной монеты изображены три рыболова, которые указывают на летающую тарелку. В инфракрасном свете вместо НЛО проступают четыре оранжевых огня, которые будто бы видели люди», — говорится в сообщении.

Монета содержит 99,99% серебра и весит 31,5 грамма.

Всего отчеканено 4 тысячи монет, каждую из которых коллекционеры могут купить за 130 канадских долларов (примерно $98).