В Одессе лицеисты-моряки присягнули на верность Украине

14 октября в Одессе, на проспекте Шевченко, у камня на месте сооружения будущего Мемориала воинам Одессы и области, погибшим в зоне проведения АТО и Операции объединённых сил, прошла церемония принятия Торжественной клятвы на верность Родине лицеистами Военно-морского лицея.

Об этом сообщает ВМС ВС Украины на своей странице в Facebook.

В мероприятии приняли участие представители командования Военно-Морских Сил ВС Украины, руководства города и области, общественных объединений, участники АТО/ООС в Донецкой и Луганской областях, волонтёры, родные и друзья лицеистов.

Собравшиеся возложили цветы к месту будущего памятника погибшим украинским воинам, а представители различных религиозных конфессий провели общую молитву за Украину.

Воспитанников Военно-морского лицея поздравил первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа. Он выразил слова благодарности лицеистам за выбранный жизненный путь, родителям — за доверие к украинским ВМС, а также поздравил всех присутствующих с Днём защитника Украины.

«Каждый год мы наблюдаем тенденцию, что больше и больше школьников стремятся поступить в наш лицей. Когда мы спрашиваем их, почему они выбирают этот путь, то почти всегда получаем ответ, что сейчас идёт война и нужно защищать Украину. Именно с такой целеустремлённой молодёжи потом и получаются настоящие офицеры и командиры», — отметил заместитель начальника Военно-морского лицея по учебной работе капитан 2 ранга Сергей Плехун.

Отмечается, что среди лицеистов есть три девушки, начавшие своё обучение в этом году. По словам капитана Плехуна, девушки выносливые и хорошо учатся, ни в чём не уступая парням.

Всего клятву дали 88 лицеистов, 16 из которых были назначены на должности младших командиров, получили учебное звание «вице-старшина 2 статьи».

Фото: «Одесса»