По Одесской области за время войны нанесено более 70 ракетных ударов

Более 70 ракет использовали российские захватчики для ударов по Одесской области с начала полномасштабной войны.

Об этом на брифинге сообщил руководитель Одесской областной прокуратуры Сергей Костенко, передаёт Суспільне.

«В Одесской области с начала войны задокументировано 42 случая обстрелов российскими военными, из них 33 — ракетным оружием. Всего по Одесской области нанесли удары свыше 70 ракетами. В результате ракетных ударов в Одесской области погибли 10 гражданских, из них — один ребёнок», — сказал Костенко.

По его словам, статистика облпрокуратуры не учитывает всего количества погибших, поскольку процессуальное руководство части дел осуществляет специализированная военная прокуратура.

По данным облпрокуратуры, ранения получили 29 человек.

Повреждено имущество почти 300 жителей области, полностью уничтожены 12 жилых домов и квартир.

Также в прокуратуре напомнили, что существенным повреждениям в результате ударов подверглись Международный аэропорт «Одесса», Одесский нефтеперерабатывающий завод, нефтегазовые предприятия, мост через Днестровский лиман и Одесский припортовый завод.

Как сообщала Одесса News, 23 июня в врагом был осуществлён ракетный удар по Одессе двумя ракетами, которые были уничтожены силами ПВО.

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