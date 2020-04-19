Известному одесситу исполнилось 85 лет

Председатель Одесского областного совета Сергей Паращенко поздравил Героя Советского Союза, ветерана труда Валентина Соколова с 85-летием и пожелал крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра.

Как сообщает сайт облсовета, по случаю юбилея и за весомый личный вклад в дело героико-патриотического воспитания молодёжи, развития ветеранского движения Валентин Соколов награждён ценным подарком — наручными часами Одесского областного совета.

Кстати. Валентин Евгеньевич Соколов родился 17 апреля 1935 года в г. Батурин Бахмачского района Черниговской области в семье служащего. В Военно-Морских Силах с 1953 года. В 1957 году окончил Высшее военно-морское училище подводного плавания, в 1969 году — высшие офицерские курсы. Прежде чем занять должность заместителя командира 3 дивизии 1 флотилии атомных подводных лодок Северного флота, прошёл путь командира БЧ-1-4, помощника командира, командира дизельной подводной лодки типа «М» Черноморского флота. В 1976 году капитан 1-го ранга Соколов принял участие в трансатлантическом переходе двух подводных лодок с Северного на Тихоокеанский флот вокруг Южной Америки под командованием контр-адмирала Коробова В.К.

Опытный подводник был назначен старшим на борту торпедной атомной подводной лодки проекта 671 «К-469», задачей которого было боевое охранение 2-й лодки — ракетного подводного крейсера стратегического назначения (РПК СН) проекта 667-б «К -171» в длительном плавании, вдали от традиционных зон ответственности ВМФ СССР. Крайне сложный переход через Атлантический океан, пролив Дрейка, в Тихий океан. Задача была успешно выполнена: обе подводные лодки, завершив 80-суточный переход, вошли в состав Краснознамённого Тихоокеанского флота.

За успешное выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и отвагу Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 мая 1976 капитану 1-го ранга присвоено звание Герой Советского Союза.

В 1978 году отважный офицер-подводник закончил академические курсы. С 1985 года капитан 1-го ранга Валентин Соколов — в запасе. Живёт и работает в городе-герое Одессе. Является председателем Одесского отделения Международного комитета «Мир океанам», председателем Одесского городского совета ветеранов.

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