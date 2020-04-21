У двух маленьких деток из Измаила COVID-19 не подтвердился

«Повторное проведение ПЦР-тестирования 7-летней девочки и 3-летнего мальчика из Измаила показало отрицательный результат на COVID-19.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook председатель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

Не подтвердился также отрицательный результат и у женщины из Сараты.

«Поэтому, по состоянию на данный момент, есть трое выздоровевших пациентов!», — радостно сообщил глава областной госадминистрации.

Таким образом, по состоянию на утро 21 апреля количество подтверждённых случаев в Одесской области составляет 144 человека.

«Я призываю всех и в дальнейшем придерживаться строгого карантина и вместе остановить распространение болезни», — написал Максим Куцый.

По данным официального сайта города, на стационарном лечении в Одесской городской клинической инфекционной больнице находятся 25 пациентов с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, из них 11 — жители Одессы.

Из общего числа пациентов с COVID-19 в инфекционной больнице четыре человека находятся в тяжёлом состоянии, при этом не нуждаются в проведении искусственной вентиляции лёгких. Все пациенты в возрасте старше 60 лет, из них один одессит, трое иногородних.

Также 21 пациент находится в состоянии средней тяжести.

Ребенок в возрасте 1 год и 3 месяца находится в состоянии средней тяжести.

Пациентов на ИВЛ в инфекционной больнице нет.

Все пациенты с установленным диагнозом COVID-19 находятся под медицинским наблюдением, в том числе пребывающие на самоизоляции дома. Обеспечиваются выявление, обследование и контроль состояния здоровья контактных лиц, — уверяет официальный рупор горсовета.

Как сообщала Одесса News, 19 апреля в Подольске Одесской области в результате коронавирусной инфекции скончался 60-летний медик.