Защиту Одессы обсудили по телефону Зеленский и Премьер Великобритании

Украина нуждается в срочном усилении противовоздушной обороны для защиты людей, исторического наследия и продолжения Черноморской зерновой инициативы.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал 25 июля в телефонном разговоре с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, сообщает Офис Главы государства.

Отмечается, что Президент описал Риши Сунаку ежедневные попытки страны-агрессора России атаками с воздуха разрушить исторический центр Одессы и портовую инфраструктуру.

«Мы должны защитить Одессу», – сказал Зеленский Сунаку.

Они обсудили оборонное сотрудничество и военную помощь, ход наступательных операций Сил обороны Украины и их актуальных потребностях на поле боя.

Также политики отметили, что к принятой на саммите НАТО в Вильнюсе «Группой семи» Совместной декларации о поддержке Украины присоединяются всё новые страны.

Как сообщала Одесса News, Пятая авеню в городе Харлоу (графство Эссекс) в Великобритании с 21 июля имеет официальное название — «Пятая авеню – авеню имени Зеленского».

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