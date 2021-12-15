Одесские таможенники обнаружили 24 тонны контрабандного нитрата калия из Израиля

Таможенники в Одесской области предотвратили контрабанду нитрата калия из Израиля.

Департамент борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужбы обнаружил в зоне деятельности Одесской таможни контрабанду нитрата калия, сообщает ведомство.

Так, в соответствии с поданными документами, из Израиля по адресу киевского предприятия в зоне деятельности Одесской таможни перемещали «удобрения минеральные с содержанием двух питательных элементов — азота и калия» в количестве 24 тонн.

Таможенники отобрали пробы товара для дальнейшего анализа. Выяснилось, что товар представляет собой водорастворимый нитрат калия, который используется в качестве минерального удобрения.

Оперативники составили протокол по ст. 472 Таможенного кодекса (недекларирование товаров, транспортных средств коммерческого назначения). Товар изъяли на склад таможни.

Кстати, нитрат калия включён в Единый список товаров двойного использования, утверждённый постановлением Кабмина, в соответствии с которым нитрат калия относится к материалам, которые по своим свойствам могут быть использованы в террористических целях. Импорт подобных веществ осуществляется по разрешению Госэкспортконтроля.

Поэтому таможенники направили в Одесский филиал Службы безопасности сообщение о нарушении с признаками преступления, которое предусмотрено ст. 333 Уголовного кодекса (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

Как сообщала Одесса News, в декабре 2021 года одесские таможенники обнаружили раритетный самовар конца XIX века, который пытался незаконно вывезти водитель рейсового автобуса, направлявшегося в Молдову через пункт пропуска «Маяки-Паланка-Удобное».

Фото: Гостаможслужба

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