Группа Scorpions в Тель-Авиве выступила на концерте с украинским флагом

Во время концерта немецкой группы Scorpions в Тель-Авиве (Израиль) фронтмен коллектива Клаус Майне прошёлся по сцене с украинским флагом, который передал ему один их зрителей.

Этот момент опубликован пользователями сети в Twitter.

C флагом в руках Майне спел вместе со зрителями куплет из песни Winds of Change, в новой версии которой есть строчки об Украине.

Для справки. Группа Scorpions 27 марта во время выступления в Лас-Вегасе спела знаменитый хит Winds of Change, заменив строчку о Москве на фразу об Украине. Вместо «Идя берегом Москвы-реки к парку Горького» солист группы Клаус Майне спел: «А теперь послушай моё сердце – там написано: «Украина». В мае на концерте группы в Кракове зрители развернули гигантские флаги Украины и Польши.

So. It finally happened and met my childhood band. But honestly this performance. With those words. Was Outstanding. 🥺#scorpions. #Ukraine pic.twitter.com/eLWhFlxv8B — KassemZG11 (@KassemKdmany) July 9, 2022

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года в центре Нью-Йорка (США) на Тайм-Сквер состоялся благотворительный концерт в поддержку Украины.

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