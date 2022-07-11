В Одесском зоопарке завёлся сепаратист

Работника Одесского зоопарка наказали за распространение сепаратистских лозунгов.

Ему присудили 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на три года. Мужчину заставили читать произведения украинских писателей, в частности, Ивана Багряного, Василия Барки, Уласа Самчука, сообщает сайт Единого государственного реестра судебных решений.

Отмечается, что мужчина родился в Казахстане, но имеет украинский паспорт. 14 февраля он в соцсети «Одноклассники» сделал пост, где хвалил российскую армию и ждал её прихода. «Одесса вставай! Свергнем гидру киевской нацистской власти наркоманов!… Одесса — это Новороссия! Давайте все вместе поблагодарим наших солдат, которые отдают свои жизни на благо нашего освобождения! Русский солдат — Одесса ждёт и молится за тебя!», — написал сотрудник зоопарка такое обращение к оккупантам.

Обвиняемый в сепаратизме, признал свою вину во время судебного процесса.

Во время испытательного срока он должен прочитать романы Ивана Багряного «Тигроловы», Василия Барки «Жёлтый князь» и Уласа Самчука «Мария».

Как сообщала Одесса News, в июле 2022 года правоохранители Одесской области разоблачили группу мошенников, которые под предлогом получения средств на волонтёрскую помощь ВСУ разработали и разослали письма за подписями руководителей военных администраций предпринимателям по всей стране.

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