В Одессе разоблачили мошенников, выманивавших деньги якобы для нужд армии

Правоохранители Одесской области разоблачили группу мошенников, которые под предлогом получения средств на волонтёрскую помощь ВСУ разработали и разослали письма за подписями руководителей военных администраций предпринимателям по всей стране.

Об этом сообщает в Telegram Нацполиция Украины.

Оперативники Управления уголовного розыска ГУНП в Одесской области получили информацию о том, что мошенники под предлогом получения средств на волонтёрскую помощь просили якобы от имени руководителя ОВА выделения средств для нужд армии.

«В письме был номер банковского счёта и контакт одного из должностных лиц ОВА. Конечно, таких писем никакие официальные лица не посылали. Это дело рук группы мошенников, которые подделывали эти документы. Полиция Одесской области быстро вышла на их след», – сообщил Глава Нацполиции.

Оказалось, что такие же обращения за подписями местных начальников ОВА получали ещё в 10 регионах государства. Пока известно, как минимум, о 100 фактах перевода средств на счета, указанные в письмах. Наименьшая сумма – 10 тысяч гривен, самая большая достигала 100 тысяч гривен. «Но следствие активно работает, так что количество пострадавших значительно увеличится, а общая сумма ущерба будет определяться миллионами», – рассказал глава Нацполиции Игорь Клименко.

Полицейские установили, что к мошеннической схеме привлечена организованная преступная группа, каждый участник которой был наделён определёнными обязанностями: «Несколько слов о мошенниках. Группа состояла из 7 человек. Организовал их и разработал схему гражданин Д., находящийся на территории так называемой «ЛНР». Оттуда он по телефону курировал соорганизаторов. Полиция Одесщины задержала 4-х подозреваемых – жителей Днепропетровщины, среди которых и 22-летняя соорганизатор преступной группы».

Для прекращения противоправной схемы правоохранители одновременно провели 16 санкционированных мероприятий в нескольких областях страны, по результатам которых разоблачили всех её участников и изъяли вещественные доказательства и орудия преступления.

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года сотрудники киберполиции Одесской области разоблачили преступную группировку, изготовлявшую на заказ фиктивные водительские права, свидетельства о регистрации автомобилей, медицинские справки для водителей и нотариальные доверенности.

Видео: Нацполиция

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