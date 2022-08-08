Украинских моряков выпустили за границу в составе экипажа британского балкера

8 августа украинские моряки пересекли границу в составе экипажа британского балкера Arizona.

Об этом сообщает USM.

«Моряки в составе экипажа судна Arizona вышли из Черноморского порта сегодня, 8 августа. На борту балкера – 48,4 тыс. тонн кукурузы, судно следует в Стамбул», — говорится в сообщении.

Сообщается, что украинские моряки на судне – члены Профсоюза рабочих морского транспорта.

Как информировал на своей странице в Facebook Морской профсоюз, «сейчас много украинских моряков лишены возможности пересекать границу во время войны и не могут работать, рискуя утратить контракты».

О проблемах одесских моряков призывного возраста писала Одесса News.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod