Снегопад снова засыпал Одессу. Фото с разницей менее 24 часов.

Вчера в Одессе была прекрасная погода, светило солнышко и пели птички.

Но с 22:20 минут начал сыпать мелкий снежок, который ближе к полуночи усилился.Наш фотокор предлагает вам посмотреть на то, как Одесса может измениться всего за 24 часа.

Оперный театр

Якорь- Символ города тоже припорошило снегом. Одесский городской совет. Памятник А.С Пушкину Приморский Бульвар

Коммунальные службы города автивно чистят центр Одессы.

Местами более чем)

Фото и видео: Одесса News/Александр Александров

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