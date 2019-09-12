В Одессе стартовал чемпионат Украины по парусному спорту

11 сентября в Черноморском яхт-клубе, в районе пляжа «Отрада», состоялось открытие чемпионата Украины по парусному спорту среди юношей и девушек.

Как сообщает «Думская», после торжественной части небольшие парусные суденышки под командованием молоденьких капитанов вышли из бухты яхт-клуба в Одесский залив.

В чемпионате принимают участие более сотни юных яхтсменов со всех парусных регионов страны.

«Всего в регате, которая продлится до 15 сентября, будут участвовать несколько киевских и николаевских команд, а также ребята из Днепра, Очакова и Херсона. Вместе с воспитанниками Одесской комплексной детско-юношеской спортивной школы №13 в соревнованиях стартуют ещё 11 украинских команд (всего около 150 спорсменов», — говорится в сообщении.

Погода не благоприятствовала парусным гонкам. Свежий восточный ветерок 7-8 м/с стал причиной небольшого шторма. И если для больших яхт такие погодные условия почти всегда служат залогом интересной борьбы и хороших результатов, то в случае юношеских соревнований на такой волне были возможны разные сюрпризы.

Хотя известный одесский яхтсмен и президент парусной федерации Одесской области Альберт Кабаков сказал, что такая погода — нормальная для большинства европейских регат, поэтому, если спортсмены хотят иметь перспективу выступлений за рубежом, надо не бояться и тренироваться в Одессе на крутой морской волне.

Самыми массовыми будут соревнования в классе яхт «Оптимист». На них заявились свыше 90 юных спортсменов. Также участвуют лодки класса «Кадет», «Лазер 4,7» и парусная доска «Техно 293».

Самым главным призом соревнований станут путёвки в сборную команду Украины.

Фото Сергея Смоленцева/Думская