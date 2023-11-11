В Одессе открылась выставка офортов израильских художников

До 3 декабря в Одесском музее западного и восточного искусства открылась необычная выставка — «Буквы, которыми создан мир».

Этот проект – совместное творчество израильских художников Сергея Бунькова (Sergey Bunkov) и Тенно Пент Соостера (Тэнно Пент Соостер) – мультимедийные офорты, оживающие с помощью технологии дополненной реальности.

Технически обеспечивает эти спецэффекты сын Сергея – Максим Буньков.

Выставка «Буквы, которыми создан мир» – приглашение к знакомству с еврейской культурой через художественные метафоры Сергея Бунькова и Тенно Пент Соостера.

Выставка организована при поддержке Посольства Государства Израиль (Израиль в Украине – Israel in Ukraine) и сети медицинских центров Клиника “Oxford Medical”.

Выставка работает в будни с 12.00 до 17.00, а в выходные — с 11.00 до 17.00.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy