Евросоюз официально продлил «торговый безвиз» для Украины

Европейский союз продлил отсутствие пошлин и квот для Украины ещё на год.

Об этом сообщил 13 мая в Telegram премьер-министр Денис Шмыгаль.

«ЕС окончательно одобрил «торговый безвиз» для Украины. Это беспошлинная и безквотная торговля ещё на год», – написал глава Кабмина.

Он подчеркнул, что это решение значительно поддержит украинских производителей, экспорт и экономику.

«Продолжаем интеграцию в ЕС в ускоренном темпе», – добавил Шмыгаль.

На сайте Совета ЕС 13 мая сообщается, что совет сегодня одобрил ещё на год приостановку пошлин и квот на экспорт в ЕС из Украины и Молдовы.

«Это продление подтверждает непоколебимую политическую и экономическую поддержку Украины со стороны ЕС после двух лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии России и в то же время усиливает защиту фермеров ЕС, которая касается некоторых сельскохозяйственных продуктов», – сказано в сообщении.

Регламент будет включать два защитных механизма для защиты рынка ЕС: усиленную версию существующего защитного механизма, которая позволит Еврокомиссии «вводить любые меры при условии соблюдения конкретных условий», а также новый механизм, который обяжет ЕК снова ввести квоты, если импорт птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и мёда превысит среднее арифметическое объёмов импорта во второй половине 2021-го, в 2022-м и 2023 годах.

Меры ЕС для Украины будут действовать с 6 июня 2024 года по 5 июня 2025-го.

Для справки. Еврокомиссия впервые предложила временно отменить все пошлины на экспорт из Украины в ЕС 27 апреля 2022 года. Этот шаг был призван помочь увеличить экспорт Украины в ЕС и облегчить тяжёлое положение украинских производителей и экспортёров в условиях военного вторжения России.

Однако, 15 апреля 2023 года правительство Польши запретило импорт и транзит украинской агропродукции. В список запрещённых продуктов вошли 18 товаров, среди которых зерновые, молоко, яйца, мясо, мёд и т.д. В январе 2024 года через пункты пропуска «Краковец – Корчова», «Ягодин – Дорогуск» и «Рава-Русская – Гребенне», которые блокировали польские перевозчики, было возобновлено движение грузовиков.

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