Одесский предприниматель, скрывший от налоговой 44 млн гривен, ждёт суда

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении коммерческого директора предприятия по факту умышленного уклонения им от уплаты более 44 млн гривен налогов за экспорт сельхозпродукции.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

Следствием установлено, что обвиняемый, будучи должностным лицом предприятия-экспортёра сельхозпродукции, не включил в налоговую отчётность за 1 квартал 2024 года часть полученной прибыли от реализации на экспорт соевых бобов более чем на 246 млн гривен. Более 17 тыс. тонн соевых бобов экспортировалось морским путём в Турцию. Такие противоправные действия привели к непоступлению в бюджет Украины 44,2 млн. гривен налога на прибыль.

Отмечается, что в рамках уголовного производства директором предприятия нанесённый ущерб возмещён в полном объёме.

Одесса News информировала об аналогичном случае с директором предприятия, не уплатившем 54 млн гривен налога на прибыль по экспорту пшеницы и кукурузы в Китай.

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