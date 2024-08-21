Одесские пограничники спасли заблудившихся влюблённых

Вблизи украинско-молдовской границы пограничники Белгород-Днестровского отряда спасли влюблённую пару, оказавшуюся в ловушке среди водно-болотных угодий и зарослей.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Правоохранители выяснили, что 29-летняя жительница Одессы приехала к своему 37-летнему любимому, проживавшему в одном из сёл Белгород-Днестровского района. Они решили соединить свои судьбы и начали строить планы совместной семейной жизни в областном центре. Но на пути к счастливой семейной жизни была одна преграда – мужчина где-то потерял свой паспортный документ.

Отмечается, что пара, дабы избежать проверки документов на контрольных постах автодороги Одесса-Рени, приняла решение обойти транзитный участок дороги.

Эта романтическая авантюра быстро превратилась в борьбу за выживание. Оказавшись в плавневой системе среди зарослей камыша, путешественники быстро заблудились. Мужчина и женщина больше суток преодолевали густые заросли и непролазные болота, пока не отчаялись в своих силах.

«Истощённые и обессиленные, они смогли найти телефонную связь и позвонили в полицию, умоляя о помощи. Полицейские о происшествии немедленно известили пограничников. Для поиска людей привлекли дополнительные пограничные наряды, подняли в воздух беспилотники», — говорится в сообщении.

Вскоре одному из операторов БпЛА удалось обнаружить «заблудших». Женщина, заметив квадрокоптер, принялась махать руками, пытаясь привлечь внимание. Уже через несколько минут пограничники освободили перепуганных влюблённых из камышовых зарослей.

К счастью, это происшествие закончилось положительно, в медицинской помощи пара не нуждалась.

Уже находясь в безопасности, мужчина рассказал, что, находясь среди зарослей, он сделал предложение руки и сердца своей избраннице. Несмотря на счастливый конец происшествия, влюблённым придётся отвечать в административном порядке.

Одесса News информировала, что 27 июля 2024 года спасатели помогли 14-летней одесситке, у которой ухудшилось самочувствие при спуске с горы Говерла на территории Надворнянского района Ивано-Франковской области.

Фото и видео: Госпогранслужба

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