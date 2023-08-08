НБУ выпустил монету, посвящённую ПВО ВСУ, с изображением американского ЗРК «Patriot»

С 9 августа банки-дистрибюторы Нацбанка Украину начнут реализацию новой 10-гривневой памятной монеты, посвящённой воинам ПВО «ПВО – надёжный щит Украины».

Как сообщается на официальном сайте НБУ, эта монета продолжает серию «Вооружённые Силы Украины».

Представили новую монету Председатель Национального банка Украины Андрей Пышный, Командующий Воздушными Силами Вооружённых Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук и Командующий воздушным командованием «Центр» Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко.

«Эти монеты будут ежедневно находиться в обращении и напоминать нам о героизме и подвигах воинов Вооружённых Сил Украины, тех, кому благодарны за спасенные жизни, мгновения покоя и непокорённое свободное небо над головой», – сказал Глава Национального банка.

Отмечается, что по своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако её реверс тематический и содержит военную символику.

На реверсе монеты изображена пусковая установка «Patriot» на фоне стилизованного радара, выявляющая цель, и надпись вверху по кругу: ППО – НАДЁЖНЫЙ ЩИТ УКРАИНЫ.

Аверс монеты – в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины.

Как и все другие оборотные монеты Украины, эта памятная монета обязательна к приему по её номиналу для всех видов наличных платежей и зачисления на счета. Приниматься эти монеты будут в качестве обычных оборотных монет номиналом 10 гривен. Постепенно в наличное обращение будет введено почти 10 млн. штук монет.

Часть тиража будет сформирована в специально оформленные ролики, в каждом из которых будет 25 монет.

Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покровом.

Для справки. До конца 2023 г. планируется введение в обращение ещё двух оборотных памятных монет, одна из которых будет посвящена ВСУ( «Командование Объединённых Сил ВСУ», декабрь).

Инфографика: НБУ

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