В порту Турции в результате взрыва уничтожено 15 тысяч тонн зерна

7 августа около 14:40 по местному времени (одинаковый с киевским) в Турции произошёл взрыв на портовом элеваторе в Дериндже.

Как сообщает Укринформ со ссылкой на Центр по борьбе с дезинформацией Директората по коммуникациям администрации президента Турции, в результате взрыва было уничтожено около 15 тыс. т зерна, а не 8 млн т, как сообщалось ранее в соцсетях.

«Общая мощность портовых силосов в Дериндже составляет 95 тыс. т. В силосе, где произошёл взрыв, уже было 75 тыс. т зерна. По предварительным оценкам, около 20% от общего количества было повреждено», – проинформировали в Центре.

По словам губернатора провинции Коджаэли, расследование инцидента, в результате которого пострадали 12 человек, продолжается. Из пострадавших трое находятся в тяжёлом состоянии.

Предварительная оценка причин аварии указывает на взрыв, вызванный повышенной концентрацией зерновой пыли.

«По первой оценке, причиной инцидента могла стать зерновая пыль. Дальнейшее расследование будет проведено тщательно и с привлечением экспертов, о результатах мы сообщим общественности», — сказал губернатор.

Как сообщала Одесса News, в августе 2023 года поезд с 61 вагоном зерна следовал из Молдовы в речной порт Рени в Одесской области, 6 вагонов которого опрокинулись в результате аварии.

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