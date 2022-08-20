Рыбки захотелось: полиция нашла в машине одессита более 100 кг карпа

Груз из живых карпов правоохранители обнаружили в автомобиле Ford Transit во время проверки на блокпосту.
Об этом информирует Главное управление Нацполиции в Одесской области.
«42-летний водитель не смог предоставить документы на отлов. По словам мужчины, рыбу он планировал раздать родственникам и знакомым», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия вызвали работников водной полиции, задокументировавших событие и изъявших 104 килограмма рыбы.
До решения суда рыбу передали на хранение в соответствующее предприятие.
За нарушение порядка приобретения объектов животного мира в отношении гражданина составили административные материалы по части 1 статьи 88-1 КУоАП. Её санкция предусматривает наказание в виде штрафа от тридцати до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с конфискацией товара или без таковой.
Как сообщала Одесса News, в Одессе стражи порядка разоблачили дистрибьюторов, которые скрывали от покупателей происхождение товара, приобретённого в России.
Фото и видео: Отдел коммуникации полиции Одесской области
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