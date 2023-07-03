Кулеба: Украина сталкивается с тремя трудностями в ходе контрнаступления

Украина сталкивается с тремя основными трудностями в ходе контрнаступления и противодействия российским оккупантам.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью изданию Bild, опубликованному 1 июля.

«Во-первых, заминированные территории. Иногда нашим солдатам приходится проползать по 200–300 метров в день, чтобы расчистить коридор для наступающих войск. Второе препятствие – российские линии обороны, укреплённые бетоном и сталью. Третье – господство России в воздухе. Нашим силам на земле не хватает противовоздушных средств», – сказал он.



Кулеба отметил, что много кто комментирует ход контрнаступления и говорит, что оно, мол, медленно идёт, но для Украины это ежедневные усилия и человеческие жизни.



«Самое главное, что, несмотря ни на что, мы прогрессируем», – отметил министр.

Как сообщала Одесса News, На востоке Силы обороны Украины за прошедшую неделю освободили от российских захватчиков 9 квадратных километров, на юге – более 28 кв. км.

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