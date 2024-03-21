Главе Одесского райсовета назначили залог в миллион гривен

Руководителю Одесского райсовета, народному депутату Украины VIII созыва Виталию Барвиненко, подозреваемому в злоупотреблении властью, назначили меру пресечения в виде залога в размере 1 миллиона гривен.

Это следует из определения Высшего антикоррупционного суда (ВАКС).

Отмечается, что ВАКС применил к Барвиненко меру пресечения в виде залога в размере 1 002 268 гривен и возложил на него также обязанности: прибывать по каждому требованию; сообщать об изменении места жительства и места работы; не отлучаться из Одесской области без разрешения; не общаться со свидетелями; сдать на хранение документы, позволяющие выехать за границу.

Эти обязанности действуют до 15 мая 2024 года.

Для справки. 12 февраля 2024 года Виталию Барвиненко сообщили о подозрении в незаконном получении 613 тыс. грн компенсации за съём жилья в Киеве в 2016-2019 годах. По данным следствия, фигурант, имея собственное жильё в центре Киева, получил эти деньги как компенсацию из госбюджета за аренду гостиничного номера в ГП «Гостиничный комплекс «Киев».

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