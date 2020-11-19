Скорик обратился к Зеленскому лишить Труханова украинского гражданства

Народный депутат Украины от политической партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик направил обращение к Президенту Украины Владимиру Зеленскому о лишении мэра Одессы Геннадия Труханова украинского гражданства.

В соответствии с Конституцией Украины, действующий мэр Одессы Геннадий Труханов не только не может занимать данный пост, но и должен быть лишён украинского гражданства, поскольку является гражданином Российской Федерации, — заявил в своём обращении Николай Скорик.

По сообщению, опубликованному на сайте ОП-ЗЖ, Скорик привёл доказательства того, что Труханов, «развернувший против своего оппонента во втором туре выборов не только грязные технологии в виде фальсификаций, силового давления и афёр, но и чёрную агитацию, представляя Николая Скорика «прокремлёвским агентом», де-факто является гражданином РФ. В соответствии с украинскими законами, это даёт основание для автоматического лишения его украинского гражданства с невозможностью занимать должность одесского городского головы».

«Мне, как народному депутату, стало известно о злостном нарушении действующего законодательства Украины, а именно – об иностранном гражданстве лица, занимающего высокий пост в системе органов местного самоуправления города Одессы. Гражданство Российской Федерации Г.Л. Труханова было официально подтверждено ГУ по вопросам миграции Министерства внутренних дел РФ», – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что в соответствии со ст. 4 Конституции, в Украине не допускается двойное гражданство. Также, на основании ст.19 Закона Украины «О гражданстве» предусматривается утрата гражданства Украины при обретении подданства другого государства.

«На этом основании Государственная миграционная служба Украины обязана начать процедуру лишения Г.Л.Труханова украинского гражданства, что в установленном законом порядке тянет за собой невозможность нахождения Труханова Г.Л. в должности городского головы», – констатировал народный депутат.

«Прошу Вас безотлагательно инициировать проведение предусмотренных законом мер по отношению к Г.Л.Труханову. В случае установления факта двойного гражданства, дать этому соответствующую оценку, согласно Конституции и законам Украины», — написал в своём обращении к Зеленскому нардеп.

Как сообщала Одесса News, во втором туре выборов на должность Одесского городского головы победил Геннадий Труханов во всех районах Одессы, набрав 54,28% голосов избирателей (93 921). Николай Скорик получил 72 974 голоса.