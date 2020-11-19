Кому в Одессе 19 ноября отключат свет

19 ноября в связи с проведением аварийных и запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.
Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети».
Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|1-ая Садовая: 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|1-ая Станционная: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29а, 30, 31, 31А, 31б, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49А, 50, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|1-й Керченский: 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 9, 9А, 11
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|1-й Февральский: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|1-й Моторный пер.: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18-А, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 30А, 31, 32, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|1-й Нефтяников: 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|1-й Флотский: 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|1-й Хаджибеевский: 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|1-й Чапаевский: 7, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|10 Апреля улица: 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|10-ая Линия на жилом массиве: 19, 19Б, 21, 22, 23, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-а Линия на жилом массиве: 12
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|2-ая Садовая: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|2-а Станционная: 1, 2, 2А, 2б, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 22А, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Февральский: 1, 1А, 5, 7, 7а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Моторный пер.: 1, 1\1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Моторный пер.: 1, 1\1, 2Б, 2, 4Б, 8, 8б, 14, 16, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Моторный пер.: 1, 1\1, 2Б, 2, 4, 4Б, 6А, 8, 8А, 8б, 10, 12, 14, 16, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Нефтяников: 1, 2, 3, 4, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Флотский: 3, 4, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Хаджибеевский: 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|2-й Чапаевский: 1, 3, 6, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Керченський: 3, 4, 6
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|3-й Моторный пер.: 1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Моторный пер.: 1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Моторный пер.: 1, 1\, 2, 2\1, 2В, 3, 3\2, 4, 4\, 4\2, 4а, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10Б, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 21\1, 22, 23, 23/2, 23А, 34, 37
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Нефтяников: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Флотский: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Хаджибеевский: 1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-й Чапаевский: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|3-я Садовая: 1, 2, 2а, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 8а1, 8а2, 9, 9А, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|3-я Станционная: 1, 1А, 3, 3А, 5, 5А, 7, 9, 11, 13, 15А, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|36-я Линия: 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|36-я Линия: 15, 43, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|36-я Линия на жилом массиве: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|36-я Линия на ж/мі: 25_1, 25_2, 26, 27, 28, 29, 30, 30/А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 59а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|37-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3/В, 3а, 3г, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|37-я Линия на ж/м: 17, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 29_3, 30, 30_1, 31, 31а, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 39а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|38-ая Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3А, 6, 8, 12, 14, 16а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|39-я Линия на ж/м: 1, 1а, 2, 3, 4, 4а, 4а1, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 16, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|4-я Садовая: 20
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|4-я Линия на жилом массиве: 25, 29, 31, 31_1, 33, 50, 50_1, 50_3
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|4-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 4А, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|4-й Флотский: 1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|40-ая Линия на ж/м: 1, 3, 5
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|41-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|42-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 10, 12, 14, 16
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|43-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8а, 10, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 14а, 16, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|44-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35_1, 36, 37, 39, 41, 43а, 45, 47, 49, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|45-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 28, 30, 32, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|46-я Линия на ж/м: 1, 2, 2а, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11А, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 31, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|47-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15_1, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|48-я Линия на ж/м: 1, 2/Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 10а, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|49-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|5-я Линия на ж/м: 26, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|5-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|5-й Чапаевский: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|50-я Линия на ж/м: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16д, 17, 18, 20, 20а, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 28
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|51-я Линия на ж/м: 1, 2, 3_1, 3_2, 4, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|52-я Линия на ж/м: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24а, 25, 26, 28, 30
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|53-я Линия на ж/м: 2, 3, 3А, 4, 4Б, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 12А, 14, 15, 16, 16а, 17, 17А, 17в, 18, 19, 21, 23, 27, 27А, 29, 291
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|54-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|54-я Линия на ж/м: 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|55-я Линия на ж/м: 1, 3, 5, 7
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|6-я Садовая: 69а
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|6-я Линия на ж/м: 25, 25_1, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32А, 33_2, 33Б, 34, 35, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|6-я Садовая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12/1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 47А, 47б, 49, 49А, 51, 51А, 53, 55, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 71
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|6-й Чапаевский: 2, 6, 8, 8а, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|6-й Черноморский: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|7-я Линия на ж/м: 3, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7_1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21_2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37_1, 37_2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта 1-я Линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта 2-я Линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта 3-я Линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта 4-я Линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта 5-я Линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 1-й: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 2-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 3-й: 4, 5, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 4-й: 2, 4, 6, 8, 10
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 5-й: 4, 6, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 6-й: 4, 8, 9, 10, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 7-й: 5, 6, 7, 8, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 8-й: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта пер. 9-й: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47_1
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8-а Линия на жилом массиве: 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31а, 31Б, 32, 33, 34, 35, 35А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|8-й Чапаевский: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|9-я Линия на ж/м: 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 29а, 30, 31, 31А, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|9-й Чапаевский: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Академика Заболотного: 56, 56А, 57_1, 57_2, 58, 60, 62, 66, 66_1, 66_2, 67_1
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Академика Заболотного: 57_1, 57_2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|20:00
19 ноя.
|Академіка Заболотного: 79
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:20
19 ноя.
|Академіка Заболотного: 54, 54_1, 54_2, 56_3, 56_4, 541, 542
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Альпинистів: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Балтськая дорога: 43, 43А, 45, 47, 59, 60, 62, 62_1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Балтськая дорога: 37, 46, 58А, 60, 62, 67
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Баркасний пров: 1, 1а, 2, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Бехтерева: 22
Вид отключения: плановое. Причина: замена проводов, подключение ввода. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|18:00
19 ноя.
|Богданова провулок: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Бітумна: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21_2, 21а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|ВИСОЦЬКОГО: 11, 11А, 15, 17, 23
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|ВИСОЦЬКОГО: 1, 3, 5, 5_1, 7, 9
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|ВИСОЦЬКОГО: 6, 10, 16а, 18, 20, 21, 22, 22_1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Вел. Садова: 27
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Велика Арнаутська: 50, 59, 61, 63
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Велика Арнаутська: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 31, 37
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Велика Садова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 50а, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Вишнева: 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_10, 10_12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16_1, 16а, 16б, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а, 29, 29а, 30, 31, 32, 34, 35а, 35д, 36, 37, 39, 40, 40а, 40б, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Вишневий: 2А, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12А, 14, 14А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|ГОЛОВНА: 1а, 1б, 1, 2а, 2, 3, 3а, 4, 5_5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Газова: 1, 2, 3, 4_1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Генерала Бочарова: 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Генерала Бочарова: 57А, 57В, 61А, 65, 69, 71, 71_1
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Гладкова: 1, 2, 2а, 3, 3А, 3б, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 8, 9, 10, 10а, 11, 11а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 33_1, 33а, 34, 35, 36, 41, 42А, 43а, 44, 48, 49в, 54, 56, 58, 64, 64а, 64б, 66, 72, 72а, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 112б, 114, 118, 118а, 120, 122, 124, 124а, 135, 149, 153б, 161, 161а, 163, 165, 167, 169, 171, 171а, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 201а, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 259а, 261, 263, 263а, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 277а, 279, 281, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 299а, 299б, 301, 305, 305а, 307, 309, 311, 319
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Градоначальницька: 1, 9
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Демянова: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Державина: 1гар, 2, 2а, 3, 11, 13, 15, 17, 164
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Державина пров: 1, 1А, 3, 5, 5а, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Дзвінка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Дніпровська: 49, 52
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Дніпровська: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Добровольского проспект: 112, 114, 122_1, 126, 126_1, 128А, 130_2, 130_3, 130_4, 130_5
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Добровольского проспект: 116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 7, 9, 11, 11а, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 24_1, 25, 25А, 25б, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 38, 40, 40а, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 57_1, 59, 61
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Донецка: 1, 1А, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Донецка: 1_1, 5, 5А, 6, 7, 8, 8Б, 9, 9а, 10, 10А, 11, 11А, 12, 12А, 13, 13А, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 27А, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37, 38
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Жевахова: 19, 92, 94
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Жевахова гора: 17
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Жоліо Кюрі: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13_1, 13А, 14, 14гар, 15, 16, 17, 17а, 17а_с5, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24А, 25, 26
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Закарпатська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29_1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Кавказька: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Кавказьский пров: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Канатна вулиця: 55
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Капітана Кузнецова: 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Капітана Кузнецова: 71А, 71Б, 73, 75, 76, 76_1, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Каретний провулок: 5, 7, 9, 14, 17, 18, 19, 23, 25
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Карєрна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Катерининська вулиця: 72, 74, 76, 78, 80, 81, 83, 85
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Керченська: 29, 31, 33, 35, 36, 36А, 37а, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62а, 62Б
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Керченська: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Кишинівська: 2, 4, 4А, 6, 8, 11, 13, 14, 16, 18, 20, 24
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Коблевська вулиця: 22
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Ковальська: 2
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Конноармійська: 2, 2а, 3, 3А, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18А, 19, 19/1, 20, 21, 21а, 22, 23а, 23Б, 23В, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 37А, 38, 39, 39а, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47_1, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Котляревського: 1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Котляревського: 1, 1а, 1б, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 5а, 5а1, 5б, 5в, 5г, 6, 6а, 6б, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 9б, 9в, 10, 11, 12, 12а, 12в, 12г, 12д, 13, 13а, 14, 14а, 15, 15а, 16, 17, 19, 21, 21А, 23
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Курська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 9а, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 18а, 19, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44а, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51а, 52, 53, 53б, 54, 55, 56, 57, 58, 58а, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 67А, 68, 69, 69б, 70, 70А, 71, 72, 73, 74, 75, 75а, 76, 77, 77а, 78, 79, 80, 80А, 81, 81а, 82, 83, 85, 87, 89, 89а, 91, 93, 95, 97
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Кінна вулиця: 19, 21
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|ЛУЦЬКА: 1, 3, 5, 7, 7а, 9, 11, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25А, 27, 29, 29а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 59а, 61, 61а, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 85, 85А, 87, 95, 95А, 97_1, 97_2, 99, 101, 103, 107, 113, 115, 117, 119, 119а, 120, 121, 121а, 121б, 123, 125, 129, 129а, 133, 133а, 135
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Лева Семиренка: 1, 2Д, 3, 3а, 5, 5А, 9, 11а, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 27, 28б, 29, 29б, 30, 30а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37, 37Б, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 47а, 49, 49а, 49б, 51, 51а, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Ленінградська вулиця: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 60, 62, 64
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Леси Українки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34, 86а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Лиманний пров: 3, 3А, 5, 5А, 11А, 15
Вид отключения: плановое. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|18:00
19 ноя.
|Ломоносова: 10, 11, 11а, 12, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Лютнева: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10_2, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20_6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|М Садова: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|МАХАЧКАЛИНСЬКА: 1, 1А, 2, 3, 5
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Мала Арнаутська вул: 58
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Марсельська: 32, 32_1, 32_3, 34, 36, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Марсельська: 32, 32_1, 32_3, 34, 36
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|20:00
19 ноя.
|Марсельська: 38, 40
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:20
19 ноя.
|Мелітопільська: 1, 1б, 3, 5, 7, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19_1, 19_2, 20, 21, 21_1, 21_2, 21_3, 22, 24, 24А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 46, 46В, 54, 56, 58, 58А, 58Б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Мечникова вулиця (Приморський): 38, 38/40, 40, 42, 44, 46, 50, 52
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Миколаївськая дор: 51, 51А, 168, 168в, 168г, 257, 257б, 259, 261, 261_1, 263, 263А
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Миколаївськая дор.32б/Мологвардійська: 65
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Молодогвардійська: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Моторна вул: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Моторна вул: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Моторна вул: 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 6а, 6б, 7А, 9, 9А, 11, 13, 13А, 15, 17, 19, 19а, 19б, 21, 21А, 23, 25, 27, 27А, 27Б, 27В, 29, 29А, 31, 31А, 31Б, 33, 35, 37, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 51, 51А, 53, 53А, 55, 55а, 57
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Міцкевича: 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Мічурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Навигаціонний пров: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Новикова вулиця: 13, 13А
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Новосельського вулиця: 41, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 57, 58, 59, 60
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Ніжинська вулиця: 1, 3, 5
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Оранжерейний пров: 18А, 18Б, 18В, 18В1, 18д, 20, 20А, 20В, 22, 22а, 24, 24А, 24Б, 24В, 25, 26, 26А, 27а, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 41, 43, 43А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|ПАУСТОВСЬКОГО: 29гар
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Перемоги: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 44А, 45, 45А, 47, 47б, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 59А, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 79А, 81, 83, 85, 87
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Посєвна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Прокатна: 1а, 1б, 1в, 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Південна вулиця: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Пісочна: 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 32, 34, 36, 36_38, 38, 40, 42, 42а, 44, 46, 46а, 48, 48а, 50, 52, 54, 56, 58а, 58Б, 60, 60А, 64, 64а, 66, 74, 76, 80, 80А, 82, 84, 86, 86Б, 88, 90, 92, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 126, 126А, 130, 132, 134, 136, 138, 138А, 144, 146, 148А, 152, 154, 156, 158, 160, 164, 166, 172
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Пісочний: 1, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|РАКЕТНА: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Раздольна: 1, 2, 2а, 3, 3/А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 31/А, 32, 32а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40, 41, 41/Б, 41А, 42, 43а, 44, 45, 45а, 46, 47, 48, 49, 49/А, 50, 51, 52, 53, 53а, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65_1, 66, 67, 68, 69, 69А, 70, 72, 74
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Релєфна: 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 7, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 18а, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Республіканська: 1, 1а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 48, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 62, 65, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 242, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 339, 343а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Розкидайлівська вулиця: 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Розумовська (Малиновский): 13, 15, 17, 23, 27
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Розумовська (Приморский): 18, 20, 22, 22а, 24, 26
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Ростовська: 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 51А, 52, 52_1, 53, 54, 55, 56, 56а, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62а, 63, 64, 65, 65_2, 66, 66А, 68, 68б
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Ростовська: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Рішельєвська вулиця: 66, 68
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Садиковська вулиця: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 16, 20а, 20б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Сахарова: 24, 26, 30, 34, 40, 44
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Сахарова: 28, 42
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Сахарова: 36
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Селекційна вулиця: 1, 2, 2Г, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40А, 41, 42, 43, 43а, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Селекціонерів вулиця: 6, 20
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Семена Палія: 73, 73_1, 77, 77_1, 77_2, 83, 83_1, 83_2, 83_3, 93, 97, 99, 113, 113А, 113б, 120, 122, 126, 126_1, 130, 134
Вид отключения: аварийное. Причина: Перемикання. Статус: Ведутся работы.
|0:05
19 ноя.
|0:30
19 ноя.
|Семена Палія: 21, 103, 105, 107, 109, 109_1, 109_2, 109_3, 111
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Семена Палія: 125, 125_1, 125_2, 125_3, 127, 129
Вид отключения: аварийное. Причина: капитальный ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|21:00
19 ноя.
|Семена Палія: 77, 77_1, 77_2, 83_2, 83_3, 93
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|20:00
19 ноя.
|Середня вулиця: 1, 2, 7
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Совхозна (пос Котовского): 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 20
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|Соляна: 1, 1А, 1Б, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8В, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 81А, 83, 85
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Старопортофранківська вулиця: 67, 69
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Степова (ШЕВЧЕНКО): 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 14
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Сєрова вулиця: 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Сєрогодського: 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15а, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56_58, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 69а, 71, 73, 731
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Сімферопольстка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Теплична: 10, 13, 13а, 15, 18, 20, 20а, 22, 22а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Топольського вулиця: 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Торгова вулиця: 43, 45
Вид отключения: аварийное. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Тракторна вулиця: 1, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21А, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39-А, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45-А, 46, 47, 48, 48 А, 50, 50 А, 51, 51а, 52, 54
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Училищна: 24, 25, 27
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|18:00
19 ноя.
|Училищна: 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|18:00
19 ноя.
|ФЛОТСЬКА: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|ХАДЖИБЕЇВСЬКА дор: 2, 4, 6, 8, 8А, 12, 14, 14а, 15, 16, 17а, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 24_1, 25, 27а, 27в, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 39_1, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 107а, 123а, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 151а, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 189_191, 191, 193, 193а, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 217а, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 239а, 241, 241а, 241б, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 255а, 257, 261, 263, 265, 265а, 267а, 269, 271, 271а, 273, 275, 277, 277а, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 307, 307а, 309, 311, 311а, 313, 315, 315а, 315в, 317, 317а, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 335а, 337, 339, 341, 341а, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 357а, 357б, 359, 361, 361а, 363, 365, 365а, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 377а, 379, 379а, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 427а, 429, 429а, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 453а, 457, 459, 461, 463, 465, 467, 467а, 469, 471, 473, 473а, 475, 477, 479, 481, 481а, 483, 485, 485а, 487, 487а, 489, 491, 491а, 493а, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Холмиста: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Хуторська: 95Е
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Центральна: 2, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Чапаєва: 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Шестакова: 4, 6, 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33, 35, 35а, 37, 37А, 39, 41, 41А, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 81_2, 83, 87, 89, 91, 93
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Щорса: 122а, 126, 128, 128гар, 130
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Щорса: 122а, 126, 128, 128гар, 130
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Щорса: 122а, 126, 128, 128гар, 130
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Щорса: 122а, 126, 128, 128гар, 130
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Щорса пров: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Щорса пров: 5, 9, 9а, 10а, 10б, 10в, 10г, 11, 12, 14, 15, 15а, 17, 19, 19д, 21а, 21б, 23, 23а, 23б, 23в, 23г, 25, 25а, 27, 27б, 29, 30, 31, 32, 33, 35к, 37, 39, 41, 43
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|Яблочна: 1, 1а, 1б, 2, 3, 4
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|пл. Мічурина: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14_1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.
|пров. Векслера: 1
Вид отключения: аварийное. Причина: аварийно-восстановительные работы. Статус: принято в работу.
|0:00
19 ноя.
|1:00
19 ноя.
|пров.Асєєва (7-й Чапаєвський): 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
Вид отключения: плановое. Причина: плановый ремонт. Статус: принято в работу.
|9:00
19 ноя.
|17:00
19 ноя.