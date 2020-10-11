Кому в Одессе 12 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:
|Адреса отключения
|Время
откл.
|Время
вкл.
|Причина
|Авдеева-Черноморского: 1, 1а, 1Б, 3, 3А, 3б, 3В, 4, 4/1, 4А, 4б, 4Е, 4и, 4к, 5, 5/5, 5А, 5б, 6, 6а, 6б/в, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/14, 11, 13, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 13/Б, 13В, 15, 17, 17б, 17/17а, 19, 19/2, 19/4А, 19/6, 19/9, 19А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19/11, 19/20, 19/21, 21, 92
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Авиационная: 1, 15
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Адмиральский проспект: 26
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Азарова Вице-Адмирала: 13, 13/1, 13а, 13кот
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Аркадиевский переулок: 1, 1/3, 3, 3/4, 3б, 4/6, 5, 5/7, 5/7А, 5/7Б, 5/7В, 5/7Г, 5/7Д, 5/7Е, 5/7Ж, 5/77, 6, 6/2, 8, 14, 14/3, 14/5, 14а, 14/10, 14/14, 15, 16, 18, 20, 20В, 24, 24А, 57
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Аркадийская: 1, 1/3, 3, 6, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Архитекторская: 12, 14, 14/1, 16, 16/1
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Бабаджаняна Маршала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Багрицкого: 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Бернардацци: 3, 3/6, 4/6В, 5/7, 8/10, 8д.2
|0:00
12 окт.
|23:00
12 окт.
|Заплан.
|Бернардацци: 5, 5/2, 5/3, 5/5, 5/8, 5а, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7а, 7/11, 7/12, 7/13, 8, 8/3, 8А, 9, 9/1, 9/5, 9/5-А, 9/5-Б2, 9/10, 9/11, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, 10/11, 11, 12, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13, 14, 14/3, 14/6, 14/12, 14/16, 14/24, 14/28, 15, 15/2, 17, 19, 21, 21/2, 21/10, 23, 25/2, 27, 29, 29А, 33, 35, 37, 272
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12
|9:00
12 окт.
|18:00
13 окт.
|Заплан.
|Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Весенняя: 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Высоцкого: 3
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Авария
|Гамалея Академика: 51уч.9
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Гераневая: 5
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Герцена переулок: 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Герцена: 2, 4А, 5, 9
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Главная: 27А
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Глиняная: 27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Дальневосточная: 1, 3
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Деревообделочная: 79
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Довженко: 7, 9
|7:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Долгая: 33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33А, 53, 53а, 53б
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Ефимова: 2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Жевахова гора: 17, 19, 92, 94
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Звонкая: 28А
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Каманина: 7, 16, 17, 17/3, 18, 18А, 18Б, 18в, 19
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Кольцевая: 1А, 1б, 3, 3А, 3б, 5б, 6, 8, 8Б, 8д, 11, 12
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Коллективный переулок: 1, 1А, 1Б, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12В, 16
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Колективный провулок: 2а, 3, 3а, 5, 8, 11, 14
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Кордонный переулок: 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5А, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 9В, 10, 10/3, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13а, 13-13В, 14, 15, 15/1, 15А, 17Б
|0:00
12 окт.
|23:00
12 окт.
|Заплан.
|Кордонный переулок: 16, 16а, 17, 17А, 18, 18/5, 18а, 19, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 25, 25-А, 27, 29, 29Б, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37а
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Королёва Академика: 72
|9:00
12 окт.
|19:00
12 окт.
|Заплан.
|Косовский переулок: 3, 4, 6, 6А, 7, 8
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Космонавтов: 14, 16, 18
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Красных Зорь переулок: 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Литературная: 2уч.14
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Люстдорфская дорога: 2Б, 4Б, 4В, 211, 213, 215
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Малиновского Маршала: 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Мельницкая: 20, 22
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Мечникова: 36, 36а
|9:00
16 сен.
|18:00
16 окт.
|Заплан.
|Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Мореходный переулок: 6, 10, 15А
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Морской переулок: 1, 1А, 3, 3/3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 4/13, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 12/14, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27Б, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 35, 35/35а, 37, 39, 41, 41А, 43
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|2-й Морской переулок: 1, 2, 3, 7
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Нерубайская/Училищная: 34
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Нескучная: 1А, 8, 38, 44, 46, 48, 49, 50
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Новобереговая: 4А, 12Б, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78/А, 78/Б, 79а, 80, 82, 82а, 83а, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, уч6, уч7, уч8
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Окружная: 20, 20в
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Отечественная: 33
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Офицерский 2-й переулок: 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Офицерская: 10, 11/1, 11/3, 11а, 15, 15/2, 15-б, 17, 17-а, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21а, 21-Б, 21в, 21/д, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28-а, 28А, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30-а, 30-б, 30/Б, 32, 32/2, 32-а, 32а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36-а, 36а, 38, 154, 191, 232
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Офицерский 1-й переулок: 15Б
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Парашютный переулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3/1, 3А, 3в, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 8Б
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Перовской Софьи: 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Пестеля: 2
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Петра Лещенко: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Пишенина Фёдора: 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23/1, 23А, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Поездная: 5, 5А, 6
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Посмитного: 17, 17-А
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Почтовая: 80, 82, 84, 86
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Псковский переулок: 16
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Псковская: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 15
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Рекордный переулок: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/1
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Салтыкова-Щедрина: 4, 6
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Северная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 21
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Авария
|Серогодского: 2
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Сиротский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Сиротский 1-й переулок: 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Сиротский переулок: 1, 5-А
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Скворцова: 15, 18, 18/2, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Складская: 2, 2/4
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Слободская: 27, 29, 33
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Смелый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Тимошенко Александра: 37, 39, 41, 42
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Университетский переулок: 3, 5, 5/1, 7
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Урожайная: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5/1, 5i
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Училищная: 2, 4, 6, 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Фигнер Веры: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Филатова Академика: 37, 39, 41
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Флотский 4-й переулок: 1
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 36А, 71/3, 73-75, 73/75, 75
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956
|9:00
12 окт.
|18:00
13 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 165/16, 171
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б
|9:00
12 окт.
|18:00
12 окт.
|Заплан.
|Хуторская: 95Е
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Чернышевского: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Швыгина Генерала: 34б, 38, 40
|8:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Шевченко проспект: 29
|7:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33
|9:00
12 окт.
|20:00
12 окт.
|Заплан.
|Шота Руставели: 23А, 23б, 35, 37, 39, 41, 41В, 43, 45, 45/2, 45/3, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 53/1
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Январский переулок: 3А, 5
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.
|Яхненко Семёна: 3, 10, 10а, 12, 12В, 15, 15-а, 15а, 19, 19а, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25-27, 25-27/А, 26, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 31-а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37а, 37-а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2, 47номер1-а/18, 451, 451б72, 452
|9:00
12 окт.
|17:00
12 окт.
|Заплан.