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  3. Кому в Одессе 12 октября отключат свет

Кому в Одессе 12 октября отключат свет

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12 октября в связи с проведением аварийных, а также запланированных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию. 

Об этом сообщили в АО «ДТЭК Одесские электросети». 

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

 Адреса отключения Время
откл.		 Время
вкл.		 Причина
Авдеева-Черноморского:  1, 1а, 1Б, 3, 3А, 3б, 3В, 4, 4/1, 4А, 4б, 4Е, 4и, 4к, 5, 5/5, 5А, 5б, 6, 6а, 6б/в, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/14, 11, 13, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 13/Б, 13В, 15, 17, 17б, 17/17а, 19, 19/2, 19/4А, 19/6, 19/9, 19А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19/11, 19/20, 19/21, 21, 92 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Авиационная:  1, 15 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Аграрная:  1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Адмиральский проспект:  26 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Азарова Вице-Адмирала:  13, 13/1, 13а, 13кот 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
10 Апреля:  2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Аркадиевский переулок:  1, 1/3, 3, 3/4, 3б, 4/6, 5, 5/7, 5/7А, 5/7Б, 5/7В, 5/7Г, 5/7Д, 5/7Е, 5/7Ж, 5/77, 6, 6/2, 8, 14, 14/3, 14/5, 14а, 14/10, 14/14, 15, 16, 18, 20, 20В, 24, 24А, 57 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Аркадийская:  1, 1/3, 3, 6, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Архитекторская:  12, 14, 14/1, 16, 16/1 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Асеева Юрия переулок:  1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Бабаджаняна Маршала:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Багрицкого:  50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Балтская дорога:  37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Баркасный переулок:  1, 1а, 2, 4 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Бернардацци:  3, 3/6, 4/6В, 5/7, 8/10, 8д.2 0:00
12 окт.		 23:00
12 окт.		 Заплан.
Бернардацци:  5, 5/2, 5/3, 5/5, 5/8, 5а, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7а, 7/11, 7/12, 7/13, 8, 8/3, 8А, 9, 9/1, 9/5, 9/5-А, 9/5-Б2, 9/10, 9/11, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, 10/11, 11, 12, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13, 14, 14/3, 14/6, 14/12, 14/16, 14/24, 14/28, 15, 15/2, 17, 19, 21, 21/2, 21/10, 23, 25/2, 27, 29, 29А, 33, 35, 37, 272 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Бехтерева:  2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Ванный переулок:  1, 3, 3А, 3/12 9:00
12 окт.		 18:00
13 окт.		 Заплан.
Ванный переулок:  1, 3, 3А, 3/12 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Весенняя:  4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Ветрогонова:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Винниченко Владимира:  12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Восточный 2-й переулок:  1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Высоцкого:  3 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Авария
Гамалея Академика:  51уч.9 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Гарина:  2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Гераневая:  5 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Герцена переулок:  2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Герцена:  2, 4А, 5, 9 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Главная:  1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Главная:  27А 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Глиняная:  27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Гордиенко Яши:  11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Грибоедова:  1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Дальневосточная:  1, 3 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Деревообделочная:  79 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Дидрихсона:  3, 5, 5а, 9, 11 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Днепровская:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Добровольского проспект:  1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Довженко:  7, 9 7:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Долгая:  33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33А, 53, 53а, 53б 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Донецкая:  1, 1А, 2, 3, 4 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Ефимова:  2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Жевахова гора:  17, 19, 92, 94 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Закарпатская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Закарпатская:  33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Звонкая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Звонкая:  28А 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Зелёный проспект:  25, 27, 29, 31 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Кавказский переулок:  1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Кавказская:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Каманина:  7, 16, 17, 17/3, 18, 18А, 18Б, 18в, 19 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Карьерная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Керченская:  8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Кольцевая:  1А, 1б, 3, 3А, 3б, 5б, 6, 8, 8Б, 8д, 11, 12 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Коллективный переулок:  1, 1А, 1Б, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12В, 16 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Колективный провулок:  2а, 3, 3а, 5, 8, 11, 14 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Кордонный переулок:  3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5А, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 9В, 10, 10/3, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13а, 13-13В, 14, 15, 15/1, 15А, 17Б 0:00
12 окт.		 23:00
12 окт.		 Заплан.
Кордонный переулок:  16, 16а, 17, 17А, 18, 18/5, 18а, 19, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 25, 25-А, 27, 29, 29Б, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37а 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Королёва Академика:  72 9:00
12 окт.		 19:00
12 окт.		 Заплан.
Косовский переулок:  3, 4, 6, 6А, 7, 8 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Космонавтов:  14, 16, 18 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Красных Зорь переулок:  4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Краснослободская:  50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Кривобалковская (Ровенская):  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Крылова:  1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Леси Украинки:  1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Литературная:  2уч.14 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Ломоносова:  3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Ломоносова:  13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Люстдорфская дорога:  2Б, 4Б, 4В, 211, 213, 215 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Мазепы:  4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Маловского:  3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Малиновского Маршала:  66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 7-й переулок:  5, 6, 7, 8, 9 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 6-й переулок:  4, 8, 9, 10, 11 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 4-я линия:  1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта:  1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 4-й переулок:  2, 4, 6, 8, 10 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 9-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 3-я линия:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 2-я линия:  1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 3-й переулок:  4, 5, 6, 8, 10 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 5-й переулок:  4, 6, 8, 9 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 2-й переулок:  1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 8-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 1-й переулок:  3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта спуск:  1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 1-я линия:  1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
8 Марта 5-я линия:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Матюшенко:  3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Мельницкая:  20, 22 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Мечникова:  36, 36а 9:00
16 сен.		 18:00
16 окт.		 Заплан.
Мичурина:  21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Мичурина площадь:  2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Молодёжи площадь:  6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Мореходный переулок:  6, 10, 15А 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Морской переулок:  1, 1А, 3, 3/3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 4/13, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 12/14, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27Б, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 35, 35/35а, 37, 39, 41, 41А, 43 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
2-й Морской переулок:  1, 2, 3, 7 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Навигационный переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Нерубайская:  4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Нерубайская/Училищная:  34 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Нескучная:  1А, 8, 38, 44, 46, 48, 49, 50 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Новобереговая:  4А, 12Б, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78/А, 78/Б, 79а, 80, 82, 82а, 83а, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, уч6, уч7, уч8 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Огренича Николая (Чапаева):  1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Окружная:  20, 20в 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Отечественная:  33 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Офицерский 2-й переулок:  2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Офицерская:  10, 11/1, 11/3, 11а, 15, 15/2, 15-б, 17, 17-а, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21а, 21-Б, 21в, 21/д, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28-а, 28А, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30-а, 30-б, 30/Б, 32, 32/2, 32-а, 32а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36-а, 36а, 38, 154, 191, 232 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Офицерский 1-й переулок:  15Б 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Парашютный переулок:  1, 1А, 2, 2А, 3, 3/1, 3А, 3в, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 8Б 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Перовской Софьи:  25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Пестеля:  2 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Петра Лещенко:  2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Пишенина Фёдора:  8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23/1, 23А, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Поездная:  5, 5А, 6 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Полевой 1-й переулок:  2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Посмитного:  17, 17-А 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Посевная:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Почтовая:  80, 82, 84, 86 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Прокатная:  1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Прокатная:  4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Псковский переулок:  16 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Псковская:  3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 15 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Рекордный переулок:  1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/1 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Ростовская:  1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Салтыкова-Щедрина:  4, 6 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Северная:  1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Семёна Палия (Днепропетровская дорога):  21 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Авария
Серогодского:  2 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Сиротский 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Сиротский 1-й переулок:  1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Сиротский переулок:  1, 5-А 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Скворцова:  15, 18, 18/2, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Складская:  2, 2/4 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Слободская:  27, 29, 33 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Смелый переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Студенческий 4-й переулок:  1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Студенческий 3-й переулок:  2, 4, 6, 8 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Студенческий 1-й переулок:  1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Студенческий 2-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Тимошенко Александра:  37, 39, 41, 42 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Университетский переулок:  3, 5, 5/1, 7 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Урожайная:  1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5/1, 5i 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Усатовская:  1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Училищная:  2, 4, 6, 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Февральский 2-й переулок:  1, 1А, 5, 7, 7а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Февральский 1-й переулок:  1, 3, 5, 7 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Февральская:  1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Февральская:  35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Фигнер Веры:  11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Филатова Академика:  37, 39, 41 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Флотский 4-й переулок:  1 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Флотский 3-й переулок:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Флотский 2-й переулок:  3, 4, 8 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Флотская:  2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Флотский 1-й переулок:  5, 7, 7а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  36А, 71/3, 73-75, 73/75, 75 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956 9:00
12 окт.		 18:00
13 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 165/16, 171 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Фонтанская дорога:  58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Холмистая:  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Хорошенко Саши:  11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00
12 окт.		 18:00
12 окт.		 Заплан.
Хуторская:  95Е 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 6-й переулок:  2, 6, 8, 8а, 10 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 9-й переулок:  1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 5-й переулок:  1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 2-й переулок:  1, 3, 6, 7 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 8-й переулок:  2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 3-й переулок:  2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чапаевский 1-й переулок:  7, 13а 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Чернышевского:  1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Черноморский 6-й переулок:  1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Швыгина Генерала:  34б, 38, 40 8:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Шевченко проспект:  29 7:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Шестакова:  7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00
12 окт.		 20:00
12 окт.		 Заплан.
Шота Руставели:  23А, 23б, 35, 37, 39, 41, 41В, 43, 45, 45/2, 45/3, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 53/1 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Январский переулок:  3А, 5 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
Яхненко Семёна:  3, 10, 10а, 12, 12В, 15, 15-а, 15а, 19, 19а, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25-27, 25-27/А, 26, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 31-а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37а, 37-а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2, 47номер1-а/18, 451, 451б72, 452 9:00
12 окт.		 17:00
12 окт.		 Заплан.
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