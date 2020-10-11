Кому в Одессе 12 октября отключат свет

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

Адреса отключения Время

откл. Время

вкл. Причина Авдеева-Черноморского: 1, 1а, 1Б, 3, 3А, 3б, 3В, 4, 4/1, 4А, 4б, 4Е, 4и, 4к, 5, 5/5, 5А, 5б, 6, 6а, 6б/в, 9, 9/1, 9/3, 9/4, 9/6, 9/9, 9/10, 9/14, 11, 13, 13/1, 13/2, 13а, 13б, 13/Б, 13В, 15, 17, 17б, 17/17а, 19, 19/2, 19/4А, 19/6, 19/9, 19А, 19-Б, 19-В, 19-Г, 19/11, 19/20, 19/21, 21, 92 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Авиационная: 1, 15 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Аграрная: 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Адмиральский проспект: 26 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Азарова Вице-Адмирала: 13, 13/1, 13а, 13кот 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. 10 Апреля: 2, 3, 4, 5, 6, 8 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Аркадиевский переулок: 1, 1/3, 3, 3/4, 3б, 4/6, 5, 5/7, 5/7А, 5/7Б, 5/7В, 5/7Г, 5/7Д, 5/7Е, 5/7Ж, 5/77, 6, 6/2, 8, 14, 14/3, 14/5, 14а, 14/10, 14/14, 15, 16, 18, 20, 20В, 24, 24А, 57 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Аркадийская: 1, 1/3, 3, 6, 8, 14, 14/1, 20, 22, 26 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Архитекторская: 12, 14, 14/1, 16, 16/1 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Асеева Юрия переулок: 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 35/1, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 57а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Бабаджаняна Маршала: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12/1, 14, 16, 16А, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Багрицкого: 50, 52, 52А, 54, 54А, 56, 73, 73А, 73/Б, 75, 75А 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Балтская дорога: 37, 43, 43А, 45, 46, 47, 58А, 59, 60, 62, 62-1, 64, 64А, 66, 67, 68, 70, 75б, 82, 82а, 84, 84а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Баркасный переулок: 1, 1а, 2, 4 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Бернардацци: 3, 3/6, 4/6В, 5/7, 8/10, 8д.2 0:00

12 окт. 23:00

12 окт. Заплан. Бернардацци: 5, 5/2, 5/3, 5/5, 5/8, 5а, 5/10, 5/11, 5/12, 5/14, 5/16, 5/17, 5/18, 6, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 7/5, 7/7, 7/8, 7/9, 7а, 7/11, 7/12, 7/13, 8, 8/3, 8А, 9, 9/1, 9/5, 9/5-А, 9/5-Б2, 9/10, 9/11, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 10/5, 10/7, 10/9, 10/11, 11, 12, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 12/8, 12/9, 12/10, 13, 14, 14/3, 14/6, 14/12, 14/16, 14/24, 14/28, 15, 15/2, 17, 19, 21, 21/2, 21/10, 23, 25/2, 27, 29, 29А, 33, 35, 37, 272 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Бехтерева: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 21а, 23, 24, 26, 28, 32, 32а, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 44б 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12 9:00

12 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Ванный переулок: 1, 3, 3А, 3/12 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Весенняя: 4, 6, 8, 10, 10А, 12, 13, 13а, 14, 15, 17, 19, 21, 23, 23А, 25, 25А, 25Б, 27, 27а, 29, 29А, 29Б, 33, 41 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Ветрогонова: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а, 11б, 12, 12а, 13, 14, 14а 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Винниченко Владимира: 12, 17, 18, 18а, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31, 42, 44, 44а, 46а, 46б, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 54-38, 59 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Восточный 2-й переулок: 1, 3, 4, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 9А, 9Б 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Высоцкого: 3 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Авария Гамалея Академика: 51уч.9 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Гарина: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Гераневая: 5 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Герцена переулок: 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 51 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Герцена: 2, 4А, 5, 9 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Главная: 1, 1а, 1б, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5-5а, 7, 7а, 8, 9а, 11, 13, 13а, 14А, 15, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 20, 21, 22А, 22Б, 22В, 22Г, 22Д, 22Е, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 31, 33 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Главная: 27А 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Глиняная: 27, 28, 28/1, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 37А, 38, 39, 40, 40А, 41, 41/1, 41А, 42, 43, 44, 46, 48 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Гордиенко Яши: 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 17а, 18, 19а, 20, 20а, 21, 23, 24, 24б, 25-27, 26, 28, 29, 30, 32, 32а 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Грибоедова: 1, 1а, 2, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 14а, 15, 15а, 16, 16а, 19, 20 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Дальневосточная: 1, 3 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Деревообделочная: 79 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Дидрихсона: 3, 5, 5а, 9, 11 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Днепровская: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20А, 22, 23, 23а, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 27а, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 37а, 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 49, 50, 50А, 51 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Добровольского проспект: 1а, 1Б, 3, 3а, 4, 5, 24, 24-1, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 42, 44, 46, 46А, 48, 50, 52 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Довженко: 7, 9 7:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Долгая: 33/7-Б, 33/7В, 33/8Б, 33А, 53, 53а, 53б 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Донецкая: 1, 1А, 2, 3, 4 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Ефимова: 2, 3, 4, 6, 7, 7/3, 7а, 8, 8А, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 22а, 22Б, 22В, 24, 24А, 26, 28, 29, 30, 31, 31А, 33, 34, 34А, 34б, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 38, 38А, 39, 41, 42-А, 43, 45, 47, 49, 261 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Жевахова гора: 17, 19, 92, 94 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Закарпатская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 27, 27А, 28, 29-1, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Закарпатская: 33, 36, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 209 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Звонкая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 26а, 28, 28А, 30, 32 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Звонкая: 28А 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Зелёный проспект: 25, 27, 29, 31 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Кавказский переулок: 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Кавказская: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 38а, 39, 40, 41 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Каманина: 7, 16, 17, 17/3, 18, 18А, 18Б, 18в, 19 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Карьерная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 17А, 18, 21, 22, 24 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Керченская: 8, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 18Б, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Кольцевая: 1А, 1б, 3, 3А, 3б, 5б, 6, 8, 8Б, 8д, 11, 12 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Коллективный переулок: 1, 1А, 1Б, 4А, 4Б, 4В, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12В, 16 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Колективный провулок: 2а, 3, 3а, 5, 8, 11, 14 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Кордонный переулок: 3, 3/1, 3/2, 3а, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 5А, 7, 7а, 7б, 7в, 9, 9а, 9б, 9В, 10, 10/3, 10а, 11, 11а, 12, 13, 13/1, 13/2, 13/3, 13/4, 13/5, 13а, 13-13В, 14, 15, 15/1, 15А, 17Б 0:00

12 окт. 23:00

12 окт. Заплан. Кордонный переулок: 16, 16а, 17, 17А, 18, 18/5, 18а, 19, 20, 20/1, 21, 21/2, 22, 22а, 23, 24, 25, 25-А, 27, 29, 29Б, 31, 33, 33/1, 33/2, 33/3, 33а, 35, 37, 37а 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Королёва Академика: 72 9:00

12 окт. 19:00

12 окт. Заплан. Косовский переулок: 3, 4, 6, 6А, 7, 8 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Космонавтов: 14, 16, 18 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Красных Зорь переулок: 4, 8, 10, 10а, 12, 12а, 14 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Краснослободская: 50-1, 52, 52-4, 52-10 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Кривобалковская (Ровенская): 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 6а, 6б, 7, 7а, 10, 12, 13, 14, 14в, 15, 15А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 31, 31а, 32, 32А, 33, 35, 36А, 36Б, 37, 38А, 38Б, 3232а 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Крылова: 1, 4, 5, 6, 6а, 6б 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Леси Украинки: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 32а, 34 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Литературная: 2уч.14 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Ломоносова: 3, 6, 7-7а, 7а, 8, 10, 10а, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 18б, 19, 20 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Ломоносова: 13, 13а, 14, 15, 16, 18 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Люстдорфская дорога: 2Б, 4Б, 4В, 211, 213, 215 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Мазепы: 4, 6а, 6б, 7, 9, 11 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Маловского: 3, 3А, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 28а, 30, 32, 32А, 262 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Малиновского Маршала: 66, 68, 70, 72, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 82А, 84А, 84Б, 88, 90, 92 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 7-й переулок: 5, 6, 7, 8, 9 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 6-й переулок: 4, 8, 9, 10, 11 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 4-я линия: 1, 1а, 2, 2а, 2А1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта: 1, 2, 4, 6, 7-1, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 15а, 16, 17, 18, 19, 20, 20А, 21-2, 21А, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 36, 37-1, 37-2, 37А, 37Б, 37В, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 45, 45А, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 4-й переулок: 2, 4, 6, 8, 10 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 9-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 17, 47, 47-1 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 3-я линия: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 2-я линия: 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 3-й переулок: 4, 5, 6, 8, 10 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 5-й переулок: 4, 6, 8, 9 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 2-й переулок: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8А 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 8-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 1-й переулок: 3, 4, 5, 5А, 6, 8, 10 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта спуск: 1, 2, 3, 4, 4а, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9, 11 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 1-я линия: 1, 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 9а, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 8 Марта 5-я линия: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Матюшенко: 3, 4, 5а, 5б, 6, 6б, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 20б, 21, 21а, 22, 22Б 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Мельницкая: 20, 22 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Мечникова: 36, 36а 9:00

16 сен. 18:00

16 окт. Заплан. Мичурина: 21, 21а, 23, 25а, 25б, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37а, 39, 41, 43 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Мичурина площадь: 2, 3, 3а, 4, 6, 7, 8, 14, 14-1, 14а, 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Молодёжи площадь: 6, 12, 12а, 14, 16, 19, 21 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Мореходный переулок: 6, 10, 15А 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Морской переулок: 1, 1А, 3, 3/3, 3А, 3Б, 3В, 4, 4А, 4/13, 5, 6, 7, 8, 9, 9А, 11, 12, 12А, 12/14, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 27Б, 31, 32, 33, 33А, 33Б, 33В, 35, 35/35а, 37, 39, 41, 41А, 43 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. 2-й Морской переулок: 1, 2, 3, 7 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Навигационный переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17А, 18, 19 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Нерубайская: 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 21а, 22, 23, 23а, 28, 30 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Нерубайская/Училищная: 34 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Нескучная: 1А, 8, 38, 44, 46, 48, 49, 50 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Новобереговая: 4А, 12Б, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 71, 72, 73, 74, 75, 77, 78/А, 78/Б, 79а, 80, 82, 82а, 83а, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 90а, 91, 92, 93, 94, 95, 95а, 96, уч6, уч7, уч8 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Огренича Николая (Чапаева): 1, 1а, 1б, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 20, 21, 22, 24, 26, 32, 32б, 34, 36, 38, 40, 42 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Окружная: 20, 20в 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Отечественная: 33 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Офицерский 2-й переулок: 2, 4, 4а, 5, 6, 8, 8А, 8А/2, 10 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Офицерская: 10, 11/1, 11/3, 11а, 15, 15/2, 15-б, 17, 17-а, 19, 19/2, 19/3, 19-б, 20, 20А, 20-г, 21, 21а, 21-Б, 21в, 21/д, 22, 22/2, 22-а, 22-б, 22-б/2, 22-г, 22-д, 23, 23-а, 23-б, 23-в, 24, 24-а, 24-б, 24-в, 24Д, 25, 26, 26-а, 26-а/1, 26-б, 26в, 26-в, 26-г, 27, 28, 28-а, 28А, 28Б, 28-в, 28-г, 30, 30-а, 30-б, 30/Б, 32, 32/2, 32-а, 32а, 32-б, 32в, 34, 34-а, 34-б, 36, 36-а, 36а, 38, 154, 191, 232 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Офицерский 1-й переулок: 15Б 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Парашютный переулок: 1, 1А, 2, 2А, 3, 3/1, 3А, 3в, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 8Б 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Перовской Софьи: 25, 27, 29, 30, 31, 33, 33А, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39А, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Пестеля: 2 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Петра Лещенко: 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13-А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 29, 31, 33, 33-А, 35, 39, 41, 41А 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Пишенина Фёдора: 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 23/1, 23А, 25, 27, 28, 29, 30, 30А, 30Б, 31, 32, 33, 33а, 34, 34А, 35, 35А, 36, 37, 38, 38А, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 46а, 47, 48, 48А, 49, 50, 50А, 51, 51а, 53, 55, 55А, 57, 59 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Поездная: 5, 5А, 6 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Полевой 1-й переулок: 2, 4, 6, 10, 12, 14 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Посмитного: 17, 17-А 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Посевная: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 21б, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 54, 56 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Почтовая: 80, 82, 84, 86 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Прокатная: 1, 1а, 1б, 1в, 2, 2а, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Прокатная: 4, 4а, 5, 6, 8, 10, 12 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Псковский переулок: 16 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Псковская: 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 9, 9-А, 11, 15 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Рекордный переулок: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/1 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Ростовская: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 19А 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Салтыкова-Щедрина: 4, 6 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Северная: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Семёна Палия (Днепропетровская дорога): 21 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Авария Серогодского: 2 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Сиротский 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 26 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Сиротский 1-й переулок: 1, 3, 3А, 5, 6, 7, 9 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Сиротский переулок: 1, 5-А 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Скворцова: 15, 18, 18/2, 20, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 22Г 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Складская: 2, 2/4 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Слободская: 27, 29, 33 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Смелый переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 11А, 12, 14, 14/1, 16 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Студенческий 4-й переулок: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 13а, 15, 15А 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Студенческий 3-й переулок: 2, 4, 6, 8 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Студенческий 1-й переулок: 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 5а, 6, 6а, 7, 8, 8а, 8б, 9, 9а, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12, 12б, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 16а, 17, 18, 18а, 19, 19а 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Студенческий 2-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 6Б, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 19, 19а 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Тимошенко Александра: 37, 39, 41, 42 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Университетский переулок: 3, 5, 5/1, 7 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Урожайная: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5/1, 5i 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Усатовская: 1, 2, 2а, 3, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 18, 18а, 20, 21, 23, 24, 25, 25а, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Училищная: 2, 4, 6, 24, 25, 27, 28, 28а, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35а, 37, 39, 40, 42, 42А, 43, 44, 45, 47 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Февральский 2-й переулок: 1, 1А, 5, 7, 7а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Февральский 1-й переулок: 1, 3, 5, 7 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Февральская: 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-2, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20-6, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 42Б, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Февральская: 35, 37, 39, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49а, 50, 51, 52, 53, 54, 54а, 55, 55а, 56, 57, 58, 59 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Фигнер Веры: 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Филатова Академика: 37, 39, 41 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Флотский 4-й переулок: 1 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Флотский 3-й переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Флотский 2-й переулок: 3, 4, 8 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Флотская: 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 27а, 29, 29а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Флотский 1-й переулок: 5, 7, 7а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 36А, 71/3, 73-75, 73/75, 75 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956 9:00

12 окт. 18:00

13 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 106-Б, 106/30, 114, 114/2, 114/4, 114/7, 114б, 114в, 114Г, 114/10, 159, 159А, 165, 165/16, 171 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Фонтанская дорога: 58, 58/1, 58/2, 58/3, 58/4, 62/2, 71/2, 71/8А, 71А, 71Г, 73, 83, 83а, 83А/3, 83б, 83в, 85, 85а, 85А, 85б, 85в, 85Д, 85ж, 87, 87-А, 89, 89/В, 91, 91а, 95, 95/3, 95/3-а, 95/4, 95/5, 95/5-2, 95/5-5, 95/5-7, 95а, 95А/1, 95б, 95/51, 95/53, 95/54, 95/56, 97, 99, 99/1, 99/4, 99/6, 101, 101/1, 103, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 115, 117, 894, 956 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Холмистая: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Хорошенко Саши: 11, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 18, 20, 20а, 22, 24а, 24б 9:00

12 окт. 18:00

12 окт. Заплан. Хуторская: 95Е 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 6-й переулок: 2, 6, 8, 8а, 10 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 9-й переулок: 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 5а, 10, 12 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 5-й переулок: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 2-й переулок: 1, 3, 6, 7 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 8-й переулок: 2, 2а, 4, 5, 6, 7, 7б, 9, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 3-й переулок: 2, 3, 4, 4а, 5, 6, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 16а, 16в, 17, 17б, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чапаевский 1-й переулок: 7, 13а 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Чернышевского: 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 6/8, 10, 10/4, 12, 14, 16/18, 20/1, 22, 22/1, 22/2, 22/3, 24, 24а, 24Б, 26 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Черноморский 6-й переулок: 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 10 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Швыгина Генерала: 34б, 38, 40 8:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Шевченко проспект: 29 7:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Шестакова: 7, 8, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 17, 17А, 19, 21, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 31а, 33 9:00

12 окт. 20:00

12 окт. Заплан. Шота Руставели: 23А, 23б, 35, 37, 39, 41, 41В, 43, 45, 45/2, 45/3, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 53/1 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Январский переулок: 3А, 5 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан. Яхненко Семёна: 3, 10, 10а, 12, 12В, 15, 15-а, 15а, 19, 19а, 19-а, 19-б, 21, 21а, 21-б, 21-в, 22, 23, 23б, 24, 25, 25а, 25-27, 25-27/А, 26, 28, 28/30, 29, 30, 31, 31а, 31-а, 31-б, 31-Г, 31-Д, 32, 33, 33-а, 34, 34А, 35, 35-а, 35б, 37, 37/1, 37а, 37-а, 39, 39-а, 41, 41-а, 43, 45, 47, 47/1, 47/1а18, 47/2, 47номер1-а/18, 451, 451б72, 452 9:00

12 окт. 17:00

12 окт. Заплан.