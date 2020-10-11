COVID-19 в Одесской области: за сутки инфицированы 14 детей, 9 медиков

За минувшие сутки на территории Одесской области, по данным Одесского лабораторного центра, заболевание COVID-19 подтверждено методом ПЦР у 163 человек, в том числе у 14-ти детей и 9 медработников.

Лабораторно подтверждённых случаев всего – 16 600 (9 772 женщины, 6 828 мужчин), в том числе:

дети — 1 150 (г. Одесса — 420, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 74, Черноморск — 26, Теплодар — 6, Южный — 10, Ананьевский — 10, районы Арцизский — 19, Балтский — 7, Березовский — 33, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 88, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 39, Николаевский — 4, Овидиопольский — 67, Окнянский — 2, Подольский — 51, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 3, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 15)

— 1 150 (г. Одесса — 420, г. Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 74, Черноморск — 26, Теплодар — 6, Южный — 10, Ананьевский — 10, районы Арцизский — 19, Балтский — 7, Березовский — 33, Белгород-Днестровский — 15, Беляевский — 88, Болградский — 81, Великомихайловский — 11, Ивановский — 16, Измаильский — 29, Килийский — 16, Кодымский — 2, Лиманский — 39, Николаевский — 4, Овидиопольский — 67, Окнянский — 2, Подольский — 51, Ренийский — 2, Раздельнянский — 13, Савранский — 3, Саратский — 39, Тарутинский — 24, Татарбунарский — 15) медработники — 1 001 (Одесса — 370, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 49, Черноморск — 12, Теплодар — 1, Южный — 4, районы Ананьевский — 18, Арцизский — 26, Балтский — 29, Березовский — 21, Белгород-Днестровский — 13, Беляевский — 44, Болградский — 66, Великомихайловский — 4, Захаровский — 1, Ивановский — 13, Измаильский — 17, Килийский — 26, Кодымский — 3, Лиманский — 32, Любашевский — 5, Николаевский — 1, Овидиопольский — 28, Окнянский — 2, Подольский — 100, Ренийский — 2, Раздельнянский — 7, Савранский — 6, Саратский — 21, Тарутинский — 15, Татарбунарский — 36, Ширяевский — 2).

Летальность на сегодняшний день составила по региону 250 человек (+1 за сутки): Одесса — 114 (+1 за сутки), Белгород-Днестровский — 9, Измаил — 18, Черноморск — 10, Южный — 1, районы Ананьевский — 3, Арцизский — 1, Балтский — 2, Березовский — 3, Белгород-Днестровский — 8, Беляевский — 13, Болградский — 12, Ивановский — 2, Измаильский — 9, Кодымский — 1, Лиманский — 7, Подольский — 11, Николаевский — 1, Овидиопольский — 7, Ренийский — 2, Раздельнянский — 5, Саратский — 6, Тарутинский — 4, Ширяевский — 1.

Выздоровевших всего 6 063 пациента: Одесса — 3 201, Белгород-Днестровский — 27, Измаил — 274, Черноморск — 20, Теплодар — 9, Южный — 110, районы Ананьевский — 58, Арцизский — 32, Балтский — 164, Березовский — 37, Белгород-Днестровский — 32, Беляевский — 278, Болградский — 734, Великомихайловский — 18, Захаровский — 3, Ивановский — 46, Измаильский — 151, Килийский — 32, Кодымский — 6, Лиманский — 251, Подольский — 335, Окнянский — 6, Любашевский — 10, Николаевский — 15, Овидиопольский — 107, Раздельнянский — 29, Савранский — 14, Саратский — 27, Тарутинский — 17, Татарбунарский — 17, Ширяевский — 4.

Лабораторно подтверждены больные на таких административных территориях на 11 октября:

Одесса — 7 192 (дети — 420, медработники — 370)

— 7 192 (дети — 420, медработники — 370) г.Белгород-Днестровский — 316 (дети — 27, медработники — 27);

Измаил — 937 (дети — 74, медработники — 49);

— 937 (дети — 74, медработники — 49); Черноморск — 435 (дети — 26, медработники — 12);

Теплодар — 64 (дети — 6, медработники — 1);

Южный — 154 (дети — 10, медработники — 4);

Ананьевский — 136 (дети — 10, медработники — 18);

Арцизский — 278 (дети — 19, медработники — 26);

Балтский — 243 (дети — 7, медработники — 29);

Березовский -325 (дети — 33, медработники — 21);

Б.-Днестровский район — 254 (дети — 15, медработники -13)

Беляевский — 904 (дети — 84, медработники — 44)

Болградский район — 1 111 (дети — 81, медработники — 66)

— 1 111 (дети — 81, медработники — 66) В.Михайловский — 81 (дети — 11, медработники — 4);

Захаровский — 25 (медработники — 1);

Ивановский — 198 (дети — 16, медработники — 13);

Измаильский — 419 (дети — 29, медработники -17)

Килийский — 145 (дети — 16, медработники — 26);

Кодымский — 80 (дети — 2, медработники — 3);

Лиманский — 484 (дети — 39, медработники — 32);

Любашевский — 70 (дети — 1, медработники — 5);

Николаевский — 53 (дети — 4, медработники — 1);

Овидиопольский — 774 (дети — 67, медработники — 28);

Окнянский — 31 (дети — 2, медработники — 2);

Подольский — 718 (дети — 51, медработники — 100);

Ренийский — 42 (дети — 2, медработники — 2);

Раздельнянский — 161 (дети — 13, медработники — 7);

Савранский — 67 (дети — 3, медработники — 6);

Саратский — 314 (дети — 39, медработники — 21);

Тарутинский — 289 (дети — 24, медработники — 15);

Татарбунарский — 258 (дети — 15, медработники — 36)

Ширяевский — 42 (медработники — 2).

Как сообщала Одесса News, в Украине с 12 октября начнёт действовать новое эпидемическое зонирование, согласно которому в оранжевой зоне будут Одесса, Беляевка, Измаил, Черноморск и Теплодар, а также районы Березовский, Овидиопольский, Подольский и Татарбунарский Одесской области.

К жёлтой зоне отнесены города Балта, Белгород-Днестровский, Подольск и Южный, районы Арцизский, Балтский, Белгород-Днестровский, районы Беляевский, Болградский, Великомихайловский, Захаровский, Ивановский, Измаильский, Кодымский, Лиманский, Любашевский, Николаевский, Окнянский, Раздельнянский, Савранский, Саратский, Тарутинский и Ширяевский.