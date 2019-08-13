Одесситка обыграла экс-первую «ракетку» мира в Цинциннати

Вторая «ракетка» Украины, одесситка Даяна Ястремская вышла во второй круг представительного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) серии Premier 5 — Western&Southern Open — в Цинциннати (США) с призовым фондом $2,945.

В первом раунде соревнований 19-летняя Ястремская (№32 рейтинга WTA) за 1 час 37 минут нанесла поражение экс-первой «ракетке» мира 29-летней Каролин Возняцки из Дании (№19 WTA) — 6:4, 6:4, сообщает XSport.

За выход в третий круг турнира Ястремская встретится с россиянкой Светланой Кузнецовой (№153 WTA), которая взяла верх над посеянной под 11-м номером Анастасией Севастовой из Латвии — 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

На Western&Southern Open, который продлится в Цинциннати до 18 августа, выступит также одесситка Элина Свитолина.

В свободное от соревнований и тренировок время наша землячка снялась в рекламе для WTA-тура. Съёмки проходили в Цинциннати, пишет БТУ. Как понятно из видео бекстейджа, спортсменка выбирала песни или фильмы, а также «звонила» своим друзьям или близким.

