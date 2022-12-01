Одеська кіносценаристка Ксенія Заставська стала фіналісткою престижного конкурсу

Одеська письменниця, кіносценаристка Ксенія Заставська стала фіналісткою престижного сценарного конкурсу світового значення у Лос-Анджелесі (США).

Про це Ксенія повідомила кореспонденту Одесса News.

«Вчора вночі дізналася, що стала фіналістом одного з найпрестижніших сценарних конкурсів у світі. Щоправда, фіналіст — це не переможець, але прирівнюється до переможців, оскільки сценарій стає доступним усім великим світовим кінокомпаніям. А переможець, як і практично всі фіналісти — американці, є два австралійці і я, єдина з України! І там чітко означена Одеса!», — поділилася своєю радістю одеситка.

«Конкурувати було вкрай важко, тому що фіналісти здебільшого з США всі англомовні. Я вдячна своєму викладачеві — драматургу Дмитру Костроменку, який навчив мене сценарній майстерності, без якого не було би всіх моїх нагород, і щиро радію, що адміністрація конкурсу вирішила згадати його ім‘я. З моєї біографії організатори конкурсу обрали те, що вважали за потрібне.

Також талановита одеситка додала, що вона поки що не передає права на свій сценарій «Steph» (“Стефа») закордонним продюсерам тільки через те, що «мрію, аби над фільмом працювали лише українські митці».

«В нас найкращі актори, режисери, художники… Я дуже хочу, щоби вони мали роботу! Мій гонорар буде перерахований на лікування наших поранених! Це незмінне рішення», — впевнено промовила Ксенія Заставська в коментарі «Одесса News».

Як повідомляла Одеса News, сценарій «Стеф» одеситки Оксани Присяжнюк (творчий псевдонім Ксенія Заставська) у жовтні 2022 року сьомий раз визнано найкращим на міжнародному рівні.

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