Мэр Одессы выступил по видеосвязи на Саммите Энергетической Безопасности в США

17 ноября мэр Одессы Геннадий Труханов выступил на Саммите Энергетической Безопасности в Вашингтоне, который проводили Избранные официальные лица защиты Америки (EOPA) и Министерство энергетики США.

Во время своего выступления по видеосвязи мэр поблагодарил Соединённые Штаты за поддержку Украины и рассказал о проблемах Одессы в энергетическом секторе и необходимой помощи, информирует Telegram-канал «Одесса. Официально».

«Сегодня мы готовимся к тяжёлой зиме. По опыту прошедшей – ожидаем обстрелов критической инфраструктуры. В настоящее время Одесса почти не имеет источников собственной генерации внутри города» – сказал городской голова.

По его словам, ключевой задачей для Одессы должна стать децентрализация энергетики, в частности, строительство солнечных электростанций на объектах социальной инфраструктуры, газопоршневых когенерационных установок, станций для очистки воды.

«Ещё раз благодарю вас за поддержку и возлагаю большие надежды на наше сотрудничество, которое будет иметь колоссальный результат для нашего миллионного города» – завершил своё выступление Труханов.

Одесса News информировала, что в ноябре 2023 года Благотворительный Фонд Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation (HGBF) передал одесским спасателям технику — автомобиль, который может в себя вместить 12 тонн воды.

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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