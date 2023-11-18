В бою за Украину погиб житель Одесской области Алексей Мельник, светлая ему память

Во время боевого столкновения с вражескими подразделениями в Запорожской области погиб старший стрелок второго отделения первого взвода оперативного назначения первого батальона оперативного назначения солдат Алексей Мельник, житель Измаила Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook Измаильская районная военная администрация.

«От имени Измаильской районной военной администрации и от себя лично выражаю искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника. Разделяю боль вашей потери и скорблю вместе с вами. Вечная память и слава украинскому воину, который до последнего вздоха защищал нашу страну», – написал глава Измаильской райвоенадминистрации Родион Абашев.

Алексею было 36 лет.

Он окончил девять классов школы №10, впоследствии получил диплом электрика в бывшем профессиональном училище №7, работал в Одессе. В последние годы был сотрудником службы охраны, занимался строительной деятельностью. Алексей был очень добрым, отзывчивым и светлым человеком, увлекался рыбалкой, любил общаться с друзьями, мечтал о собственном доме и семье.

В мае 2023 года Алексей присоединился к рядам ВСУ, а в июне проходил обучение в Англии. Через месяц его направили в Запорожье.

Одесса News информировала, что 4 сентября во время участия в боевых действиях в районе Олешковской территориальной громады Херсонской области погиб военнослужащий ВСУ, солдат Максим Хомык, житель села Широкая Балка Одесской области.

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Фото: Махала, Измаил City/Facebook

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