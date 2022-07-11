Путин максимально упростил получение украинцами российского гражданства

Российский президент Владимир Путин подписал указ, разрешающий всем гражданам Украины обращаться за российским гражданством в упрощённом порядке.

Документ опубликован на российском интернет-портале правовой информации.

Указом расширяется действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, а затем частично оккупированных Запорожской и Херсонской областей.

Документ вступает в силу со дня его подписания – с 11 июля.

Упрощённая процедура позволяет получить российский паспорт без проживания в России в течение пяти лет после получения вида на жительство, не требует подтверждения наличия средств к существованию, подтверждения владения русским языком и отказа от гражданства иностранного государства.

В общем порядке решение о предоставлении гражданства принимает президент РФ, в связи с чем срок рассмотрения документов может достигать одного года, а в упрощённом порядке – органы внутренних дел в течение трёх – шести месяцев.

Для справки. Раздача паспортов украинцам – часть российской политики, так как Кремль среди прочего оправдывает агрессию в отношении Украины необходимостью «защиты» русскоязычного населения и российских граждан. Также в мае 2022 года Путин подписал указ об упрощённом приёме в российское гражданство украинских детей-сирот.

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