Арестович: Лучше Советского Союза мы пока ничего не придумали

Советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью российскому писателю Дмитрию Быкову заявил, что Советский Союз никогда не колонизировал Украину, а она его создала.

Видео Арестович разместил 10 июля на своём YouTube-канале, пишет издание ГОРДОН.

Обсуждая советскую фантастику, Арестович согласился, что писатели братья Стругацкие в своей Зоне отобразили Советский Союз.

«Это же описание всех гаражей, в которых мы выросли… Они Зону описывали чисто из нашего детства. Поэтому все Зону так и любят в Советском Союзе, для всех это близко», – сказал он.

Быков заметил, что, согласно Стругацким, это место, которое посетил Бог, и Советский Союз посетил Бог. Арестович подхватил эту фразу.

«И ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали», – сказал Арестович.

Говоря о крахе СССР, Арестович упомянул письмо Вернадского 1944 года, в котором тот сказал, что СССР имеет четыре линии развития: это ленинский способ двигаться в этом мире, мировая революция Троцкого, сталинский государственный капитализм и его наносферная линия, делающая ставку на детство. Арестович отметил, что советская фантастика прошла наносферную линию, а в целом в СССР победила сталинская линия.

«Настоящий советский человек – это антисоветский человек на самом деле», – подчеркнул он.

Арестович заявил, что СССР никогда не колонизировал Украину.

«Это брехня полная. Украинцы создали Российскую империю и Советский Союз… Украинцы правили Советским Союзом в лучший его период, днепропетровский клан, с 1964 по 1982-й, определяющую роль сыграли во всём хорошем, в космонавтике, во всём, что отличало Союз положительно», – отметил он.

Советник руководителя Офиса президента Украины согласился с тезисом Быкова, что Союз воспользовался Россией.

«Советский Союз – это наполовину Украина, с вот этим драйвом… Они думают, что Союз там строят, придурки, там в Кремле, без Украины», – отметил он. Арестович добавил, что без Украины Россия не выиграла ни одной войны, кроме как против Грузии, «и то не до конца».

Арестович также охарактеризовал своё отношение к СССР.

«Я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Нет ничего лучше этого образа жизни», – отметил он.

Кстати. Арестович родился в Грузии в 1975 году. Образование получил в Одесском институте Сухопутных войск (сейчас – Военная академия Одессы). С 1999-го по 2005 год работал в Главном управлении разведки. Получил звание майора запаса. Изучал психологию и теологию, был актёром театра и кино. С 2014 года Арестович активно комментировал в украинских СМИ события на военную тематику, в частности, войну на Донбассе.

28 октября 2020 года он стал советником и фактическим спикером украинской делегации в трёхсторонней контактной группе в Минске (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе. По его словам, решение о назначении принял тогдашний глава украинской делегации в ТКГ, первый президент независимой Украины Леонид Кравчук.

Спустя почти месяц, 1 декабря 2020 года, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак назначил Арестовича внештатным советником по вопросам стратегических коммуникаций в сфере национальной безопасности и обороны.

После вторжения РФ в Украину Арестович публично комментирует ситуацию на фронте.

Как сообщала Одесса News, в июне 2022 года на своей странице в Instagram Алексей Арестович заявил о своём уходе с должности советника руководителя Офиса президента Украины

Видео: Alexey Arestovych/YouTube

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