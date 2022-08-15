Одесская киностудия приглашает на поэтический вечер Эдгара Винницкого

Такого вы ещё не видели. 20 августа — уникальное в своём роде визуально-поэтическое представление.

Эксклюзивный формат вечера обусловлен неповторимым местом. Первый павильон Одесской киностудии оснащён удивительным проектором, транслирующим целостный видеоряд на три стены. Таким образом, зритель, куда бы ни посмотрел, находится внутри действия. Ещё никто в истории не совмещал эту технологию с поэзией.

Эдгар Винницкий – поэт нашего времени, который не только пишет откровенно, но и живёт так. Молодому гению прочат места среди классиков как авторитетные люди мира искусства, так и простой народ. Пожалуй, в Одессе не осталось людей, которые не слышали бы о волшебном парне, погружающем в неповторимую атмосферу магии своими стихами. Лучший критерий искренности – бесконечные волны мурашек, случающиеся от его выступлений.

Эдгар разъезжает по городам и делится своей открытостью, как на огромных площадках, так и просто на улице или на берегу моря. Часть средств от продажи книг вкладывает в установку открытых фортепиано и других арт-объектов.

Часть выступления будет посвящена презентации новой книги поэта «Муза». Большинство стихов в книге читались только один раз. Тому, кому были написаны…

В этот вечер ваши уши узнают, как умеет любить поэт. И как любовь может проявляться по-разному… Как не крути, а любовь — женщина.

«Любовь, как вижу я её,

Не просто между нами «что-то».

Весь мир был соткан из неё,

И только ею нужно штопать».

Начало в 19:00.

Адрес: Французский бульвар 33.

Стоимость билетов от 280 грн. Их можно купить здесь.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod