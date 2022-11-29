Скоро Новый год: Нацбанк выпускает памятную монету к Году Кота (Кролика)

Памятная монета «Год Кота (Кролика)» из серии «Восточный календарь» номиналом 5 гривен из нейзильбера планируется к выпуску с 1 декабря Национальным банком Украины.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Отмечается, что памятная монета выйдет тиражом 80 тысяч штук, из которых 30 тысяч появятся в сувенирной упаковке.

В последние дни ноября НБУ также презентовал несколько монет и памятных медалей.

В частности, 21 ноября Нацбанк отчеканил памятную медаль «Город-герой Харьков, а 25 ноября — «Город-герой Мариуполь».

Коллекции нумизматов пополнит и серебряная монета «Сад божественных песен», посвящённая 300-летию со дня рождения Григория Сковороды). Номиналом 20 гривен она выпущена Нацбанком Украины 22 ноября.

В декабре НБУ планирует выпуск памятной монеты «100 лет Харьковскому национальному университету городского хозяйства имени Бекетова” из серии «Высшие учебные заведения Украины, серебряную монету «Архистратиг Михаил» и монету из нейзильбера «Павло Глазовой» из серии “Выдающиеся личности Украины».

Как сообщала Одесса News, 20 ноября на центральной площади деоккупированного Херсона презентовали первую памятную медаль из серии, посвящённой городам-героям, – «Херсон – город героев».

Фото: НБУ

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod