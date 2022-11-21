Нацбанк презентовал в Херсоне памятную медаль «Херсон — город героев»

На центральной площади деоккупированного Херсона презентовали первую памятную медаль из серии, посвящённой городам-героям, – «Херсон – город героев».

Об этом 20 ноября сообщил пресс-центр Нацбанка Украины.

«Мы все неоднократно в течение последних восьми месяцев повторяли изо дня в день и всегда верили, что Херсон – это Украина, что он скоро вернётся. Эти восемь месяцев оккупации были наполнены храбростью, событиями, которые наполняли Украину верой в победу. Сегодня именно в Херсоне мы представляем памятную медаль «Херсон – город героев». На ней наши художники изобразили происходящие здесь события. Помните, когда один из жителей Херсона вылез на бронетранспортёр с украинским флагом и доказал, что мы не боимся. Это давало надежду стране. Все наши победы должны быть запечатлены», – подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный, который прибыл в город с рабочим визитом.

Отмечается, что дизайн памятной медали воссоздаёт пейзажи довоенного Херсона в сплетении с событиями весны 2022 года, когда жители города протестовали против российских оккупантов.

Медалью «Херсон – город героев» НБУ начал серию памятных медалей, посвящённых городам и их мужественным жителям и защитникам, «проявившим героизм и стойкость во время отпора вооружённой агрессии России против Украины», — указывается в сообщении.

В частности, в серии запланирован также выпуск медалей, посвящённых городам-героям – Харькову (21 ноября), Мариуполю (25 ноября), Киевской области (Бучи, Гостомелю, Ирпеню – 5 декабря).

Нацбанк также проинформировал, что с 18 ноября ввёл в обращение памятные монеты «Предоставление статуса страны-кандидата на членство в ЕС», посвящённые этому историческому событию, которое произошло 23 июня 2022 года.

Представили монеты Председатель Национального банка Андрей Пышный и заместитель Председателя Алексей Шабан во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом, Послом ЕС в Украине, главой Представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом и заместителем Государственного секретаря Кабинета Министров Украины Анатолием Куцеволом.

Как сообщала Одесса News, Национальный банк с 1 января 2023 года начнёт постепенно изымать из обращения бумажные банкноты номиналами 5, 10, 20 и 100 гривен образцов 2003-2007 годов и заменять их новыми.

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