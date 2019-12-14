25 декабря в Одессе Grand Christmas Concert

Лучшие Рождественские мировые и отечественные хиты в исполнении Одесского симфонического оркестра «BLACK SEA» ORCHESTRA и РОК ГРУППЫ прозвучат 25 декабря в Одесской областной филармонии.

Уже много лет, как стало традицией проводить рождественские концерты именно 25 декабря. И этот год — не исключение.

Вы услышите самые знаменитые песни и произведения, посвящённые святому Рождеству.

Эффектное и незабываемое исполнение в оригинальных аранжировках оркестра в составе 40 оркестрантов и рок группы под руководством дипломированного дирижёра Олеси Пистовой, а также лучшие голоса Одессы: Роман Руссу, Анастасия Букина, Одетта Империале, Андрей Малинич.

Световое шоу и новогодний декор сцены подарят Вам незабываемый сказочный вечер.

Лучшее, что может с вами произойти в Рождественскую ночь!

Начало в 19 часов.

Билеты от 120 до 550 гривен можно приобрести здесь.