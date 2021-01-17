Айда на зимний пляж: в ночь с 18 на 19 января в Одессе Крещенские купания

В день православного праздника Крещения Господня на пляжах Одессы проведут Крещенские купания.

В этом году, с учётом карантинных ограничений, купания должны проводиться с соблюдением противоэпидемических требований, — сообщается на официальном сайте города.

«Религиозным организациям рекомендовано ограничить количество посетителей в храмах Одессы из расчёта один человек на 5 квадратных метров помещения или сооружения. Во время проведения религиозных мероприятий на открытом воздухе необходимо обеспечить дистанцию 1,5 метра между присутствующими», — говорится в сообщении.

Традиционно, купания пройдут на трёх пляжах Одессы:

пляж «Золотой берег» (16-я ст. Большого Фонтана);

(16-я ст. Большого Фонтана); пляж «Ланжерон» (возле Двух Шаров);

(возле Двух Шаров); пляж «Лузановка ».

Время проведения Крещенских купаний на этих пляжах с 23:00 18 января до 01:00 19 января.

В местах Крещенских купаний на пляжах Одессы профильным подразделениям поручено принять меры по недопущению массового скопления людей, обеспечить соблюдение санитарных и противоэпидемических мероприятий, а также соблюдение дистанции 1,5 метра между людьми.

На этих пляжах будет обеспечено постоянное присутствие спасателей и водолазов коммунального учреждения «Спасательно-водолазная служба Одесского городского совета».

Одесская мэрия настоятельно рекомендует купаться именно на этих пляжах, иметь с собой одеяло, коврик, которые можно подстелить под ноги; охлаждаться постепенно — сначала снять верхнюю одежду, через несколько минут обувь, затем раздеться по пояс. Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку или пробежку, а только потом заходить в воду.

Среди других рекомендаций:

к месту купания подходить в нескользящей обуви, которая легко снимается, чтобы предотвратить потерю чувствительности ног. Проследите за тем, чтобы лестница для спуска в воду была устойчива;

погружаться в холодную воду лучше всего по шею, чтобы не намочить голову, это позволит избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга и общего переохлаждения организма;

находиться в воде не дольше 1-2 минут. Окунаться в воду надо быстро и немедленно выходить, не плавать;

если с вами ребёнок, обязательно следите за ним во время его погружения в воду. Ребёнок, испугавшись, может легко забыть, что он умеет плавать;

после купания (погружения) быстро разотрите себя и ребёнка махровым полотенцем и наденьте сухую одежду. Желательно перейти в тёплое помещение (палатку);

во избежание переохлаждения необходимо выпить горячий чай из заранее подготовленного термоса.

Категорически запрещено употребление алкогольных напитков перед окунанием! Алкоголь способствует быстрому переохлаждению и даёт лишнюю нагрузку на сердце.

Одесса News рассказывала, как крещенские купания проходили в Одессе в 2020 году.