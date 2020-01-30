Дело о продаже «Краяна»: экс-депутату Килийского райсовета избрана мера пресечения

ВАКС удовлетворил 30 января ходатайство прокуроров САП и избрал меру пресечения экс-депутату Килийского райсовета Одесской области Анатолию Колмийцу в виде залога в размере 420 тысяч 400 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

«В среду, 29 января, следственная судья Высшего антикоррупционного суда избрала меру пресечения экс-депутату Килийского районного совета Одесской области в виде залога в сумме 420 тысяч 400 гривен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что бывший депутат подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путём злоупотребления служебным положением) УК Украины и ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств, полученных преступным путём) Уголовного кодекса Украины.

Анатолий Коломиец выступал посредником между организаторами и исполнителями, осуществлял фактический надзор за ООО «Девелопмент Элит». Прокуратура просила назначить ему залог в сумме 20 миллионов гривен.

В ВАКС напомнили, что недавно четырём лицам по делу «Краян» предъявлены подозрения. По версии правоохранительных органов, подозреваемые купили завод по завышенной вдвое цене, что нанесло ущерб местному бюджету Одессы на сумму более 92 млн. грн.

Сегодня же суд должен был по этому делу избрать меру пресечения экс-нардепу Александру Дубовому, однако в заседании объявлен перерыв до 31 января.

Как сообщала Одесса News, новыми подозреваемыми по делу завода «Краян» считают 12 фигурантов, в том числе 4 новых: помощница мэра Одессы, которая скрывается от следствия, экс-депутат Килийского райсовета, депутат Одесского облсовета и экс-нардеп.