В Одесской водолазной школе состоялся первый выпуск учеников

В Одессе состоялся первый выпуск водолазов недавно открытой водолазной школы Вооружённых Сил Украины.

Об этом сообщает сайт Министерства обороны Украины.

«Первая группа курсантов завершила 8-недельный базовый курс подготовки по специальности «водолаз». В ближайшее время выпускники, большинство из которых военные моряки, усилят поисково-спасательные подразделения и подразделения спецназначения национального военного флота. Кроме того, в школе учились представители Национальной полиции и Управления государственной охраны Украины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что учебная программа подготовки максимально адаптирована к стандартам НАТО. Курсанты работали только на современном водолазном снаряжении и на новейших образцах водолазной техники и оборудования, находящегося на вооружении ведущих водолазных подразделений передовых стран мира.

«Мы поставили перед собой амбициозную цель — не только добиться того, что курсанты отработали под водой более 650 минут, а прежде всего научить их профессиональным навыкам водолаза, который на высоком уровне выполняет задания под водой и уверенно чувствует себя на разных глубинах. Немного конкретики: на глубине до 20 метров водолазы выполняли задания до 500 минут, дальше программа курса усложнилась — в течение 150 минут слушатели должны были пробыть на глубине до 30 метров, — рассказывают преподаватели школы.

Кроме того, как говорят сами новоиспечённые водолазы, важным элементом в плане приобретения нового опыта была возможность посетить современные противоминные корабли стран Североатлантического альянса, которые недавно с дружественным визитом заходили в Одессу.

Вскоре школа начнёт подготовку очередной группы водолазов.

Фото: Минобороны, Facebook