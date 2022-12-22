В Одесской области сгорел дом вместе с его хозяйкой

21 декабря в 19:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в Великобуялицкой территориальной громаде, в доме, что на платформе Кубанка (остановочный пункт).

Об этом сообщает в Facebook Березовское районное управление ГСЧС в Одесской области.

Отмечается, что прибывшие спасатели 8-го Государственного спасательно-пожарного отряда в 21:15 пожар локализовали и в 21:45 ликвидировали на площади 70 м2.

«На месте пожара было обнаружено тело женщины 1955 года рождения», — говорится в сообщении.

Огнём были уничтожены крыша и перекрытие дома. Причина пожара – выясняется.

От ГСЧС привлекались 1 единица техники и 3 спасателя, от местной пожарной команды села Розквит 1 единица техники и 4 человека личного состава.

Как сообщала Одесса News, 20 декабря в Одессе на улице Ивана и Юрия Лип произошёл пожар, унесший жизни супружеской пары.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod