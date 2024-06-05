В Одессе нашли тело полицейской, которую волной смыло с пирса

Водолазы обнаружили тело 20-летней полицейской из Ровно, которую волной унесло с пирса в Одессе.

Об этом 5 июня сообщили в областном управлении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Как отметили спасатели, тело утопленницы обнаружили днём 5 июня неподалёку от места, где девушка упала в море.

«В очередной раз призываем соблюдать правила безопасности во время пребывания у водоёмов! Помните, один неправильный шаг может стоить вам жизни!» – отметили в ГСЧС.

В областном управлении полиции уточнили, что сейчас решают вопрос об изменении в пределах уже начатого производства по признакам ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины примечания из «пропавшей без вести» на «несчастный случай».

Тело погибшей передадут на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

Погибшая – 20-летняя Олеся Олещук. Она работала участковой в полиции. Окончила Львовский государственный университет внутренних дел в апреле 2023 года и была назначена на должность участкового офицера полиции Ровенского РУП. В апреле этого года её отправили на курсы в ведомственном заведении Кировоградской области. На момент трагедии она находилась вне службы.

Одесса News информировала, что 2 июня 20-летняя полицейская из Ровно погибла во время отдыха в Одессе. По данным правоохранителей, девушка фотографировалась на пирсе. Первая волна сбила её с ног, а вторая – смыла в море.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области/Facebook, ГУ НП в Одесской области, Олеся Олещук/Instagram

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