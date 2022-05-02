Доверенные лица бывшего нардепа Кивы готовили провокации в Одесской области

Государственное бюро расследований задержало доверенных лиц бывшего народного депутата Ильи Кивы, которые должны были организовывать провокационные акции с привлечением «титушек» и дестабилизировать ситуацию в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

«В рамках проведения широкомасштабной спецоперации по недопущению инспирированных российскими спецслужбами провокаций в Одессе в годовщину событий 2 мая, работники Государственного бюро расследований задержали в Одесской области одного из доверенных лиц бывшего нардепа, изменника Украины Ильи Кивы. Он должен был организовать по заказу запрещённой «ОПЗЖ» провокационные акции в Одессе и других регионах Украины», — говорится в сообщении.

Как было установлено в ходе оперативных мероприятий, задержанный отвечал за сбор «спортсменов» в Одессе и обеспечивал их участие на акциях и митингах на территории страны по заказу Кивы.

Второй «помощник» экс-депутата скрывался от стражей порядка на Закарпатье. Он отвечал за подбор «титушек», которые охраняли представителей политической партии «ОПЗЖ» во время массовых мероприятий в Одесской и Киевской областях.

Во время акций доверенный Кивы давал указания, что делать участникам, в том числе и с применением физической силы. Массовые акции финансировались представителями политической партии «ОПЗЖ».

В настоящее время ГБР установило 30 «титушек», которых руководство политической партии «Оппозицирнная платформа-За жизнь» использовало в качестве силового блока.

Правоохранители проверяют причастность всех задержанных к организации провокаций в Одессе 2 мая 2022 года.

ГБР также отмечает, что все попытки изменников расшатать изнутри ситуацию в Украине будут решительно пресечены.

Как сообщала Одесса News, Офис генерального прокурора объявил Илье Киве подозрение в государственной измене и нарушении территориальной целостности. За день до полномасштабного вторжения России Кива записал видеоприветствие с днём ​​советской армии и озвучил необходимость в «освобождении» Украины. В настоящее время он находится на территории России.

10 марта Лычаковский районный суд Львова заочно избрал Киве меру пресечения в виде содержания под стражей. 15 марта Верховная Рада лишила Киву депутатского мандата по личному заявлению.

29 марта генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала ещё одно подозрение Киве. По её словам, инкриминируемые Киве правонарушения — это совершение публичных призывов к насильственному изменению и свержению конституционного строя и захвату государственной власти лицом, являющимся представителем власти, с использованием средств массовой информации и призывы к агрессивной войне.

20 апреля суд дал разрешение на специальное расследование в отношении Кивы.

Фото и видео: ГБР

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