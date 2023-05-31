Ночью беспилотники атаковали в Краснодаре два нефтеперерабатывающих завода

В ночь на 31 мая беспилотники атаковали Афипский нефтеперерабатывающий завод в Краснодарском крае России.

Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Отмечается, что атака произошла около 3.00. В результате загорелась одна из установок. Площадь пожара составляла около 100 м². Как сообщил глава региона Вениамин Кондратьев, в результате никто не пострадал. Пожар потушили.

Той же ночью дрон-камикадзе атаковал Ильский НПЗ в Краснодарском крае. По предварительным данным, завод был атакован около 3.30. В результате падения беспилотника произошёл взрыв. По имеющейся информации, никто не пострадал. Возгорания на территории предприятия также не произошло.

Сообщается также о нанесении массированного удара по городу Шебекино Белгородской област иРФ. «Повреждено несколько частных домов и автомобилей. Известно как минимум об одной пострадавшей», — говорится в информации.

«Baza» также сообщила об обстреле пограничного пункта в Брянской области. «По предварительным данным, атаке подвергся автомобильный пункт пропуска «Погар». Обстрел начался около половины шестого утра и длился 30 минут. Всего было выпущено 10 снарядов. Предположительно, обстрел вёлся из танка. В результате атаки повреждён магазин Duty Free и бокс досмотра. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, 30 мая 2023 года Москву и Подмосковье атаковали около 25 беспилотников, большую часть из них сбили ПВО в Подмосковье, часть дронов зацепилась за деревья и провода, поскольку они летели на сверхмалой высоте. Три беспилотника врезались в жилые дома, но у одного из них не сдетонировала взрывчатка.

Фото: Baza/Telegram

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