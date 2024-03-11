Одесские спортсмены завоевали 3 медали на чемпионате Украины по скалолазанию

С 5 по 10 марта в Киеве проходил чемпионат Украины по скалолазанию (скорость, болдеринг, трудность, двоеборье).

Об этом сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что в соревнованиях принимали участие 150 спортсменов: 68 женщин и 82 мужчины.

Одессу на соревнованиях представляли воспитанники детско-юношеской спортивной школы №12 и Школы высшего спортивного мастерства «Олимпиец».

По результатам соревнований на «скорость» 1 место занял Григорий Ильчишин, воспитанник ДЮСШ №12; 2 место – Константин Павленко, спортсмен ШВСМ «Олимпиец»; 3 место – София Гладкая из ДЮСШ №12.

Спортсменов подготовили тренеры-преподаватели: Любовь Зимова, Виктор Ремнев и Татьяна Пашаева.

Одесса News информировала, что в марте 2024 года боксёр из Белгород-Днестровского Одесской области Юрий Захареев завершил борьбу за лицензию Олимпийских игр на турнире в Италии, уступив в своём втором поединке на турнире.

Фото: «Одесса»

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