Король футбола Пеле второй раз за месяц попал в больницу

Легендарный бразильский футболист Пеле снова попал в отделение интенсивной терапии больницы в Сан-Паулу из-за ухудшения здоровья.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на ESPN Brasil.

Отмечается, что дочь Пеле — Келли Насименто — подтвердила госпитализацию, но заявила, что угрозы жизни нет и восстановление проходит в пределах нормы.

«Трёхкратный чемпион мира был повторно госпитализирован в отделение интенсивной терапии из-за кислотного рефлюкса (заболевание, которое вызывает жжение, изжогу в нижней части грудной клетки, — ред.)», — говорится в сообщении.

Недавно 80-летнему бразильцу удалили опухоль толстой кишки, и он остался в больнице для дальнейшего наблюдения. На этой неделе его выписали из отделения интенсивной терапии.

Как сообщала Одесса News, в июле 2021 года в Нью-Йорке (США) на 98-м году жизни скончался украинский и советский футболист, тренер ФК «Черноморец», заслуженный тренер УССР Матвей Леонтьевич Черкасский.

Фото: iamkelynascimento/Instagram

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