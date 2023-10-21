В Одессе Киевский театр им. И Франко представит постановку «Три товарища»

В Одесском театре музыкальной комедии им. М.Водяного 28 октября будет представлена постановка «Три товарища» в исполнении актёров Киевского Национального театра им. И. Франко.

Спектакль “Три товарища” – это первое обращение театра к творчеству Эриха Мария Ремарка (1898-1970). Основная тема его романов – история «потерянного поколения», социально-политические проблемы, которыми жила Европа между двумя мировыми войнами, а прообразами героев становились друзья и родные из близкого окружения.

Сюжет романа «Три товарища» (1936), продолжающий тему «потерянного поколения», разворачивается в Германии в 1928 году. Трое друзей, прошедших Первую мировую войну – Роберт Локамп, Отто Кестер и Готтфрид Ленц – держат небольшую, малодоходную автомастерскую. Перипетии их жизни, любовь Роберта к молодой Патриции Хольман, воспоминания, от которых не могут прийти в себя главные герои, собственно, все события романа связаны и разворачиваются на фоне экономического, политического кризиса в межвоенной Германии.

Звёздный состав актёров: Роберт Локамп/Народный артист Украины Евгений Нищук; Патриция Хольман/Народная артистка Украины Анжелика Савченко; Отто Кестер/Заслуженный артист Украины Андрей Романий; Готфрид Ленц/Заслуженный артист Украины Александр Печерица; Фрау Залевски/Народная артистка Украины Людмила Смородина; Фердинанд Грау/Народный артист Украины Олег Стальчук и многие другие.

Режиссёр-постановщик – Юрий Одинокий.

Стоимость билетов от 260 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 15 часам.

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