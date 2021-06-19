Кому в Одессе 21 июня отключат свет

21 июня в связи с проведением запланированных и аварийных работ некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщил «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети».

Энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

4-й Стахановский переулок, 1, 2, 2А, 3, 4, с 07:30 по 19:00

7-я Степовая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 2Б, 4Г, 4Д, 11, 5А, 2А, 4А, 4Б, с 09:00 по 19:00

Авангардная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 26а, 25б, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, с 09:00 по 20:00

Академическая улица, 9, 11, 9А-9Б, 9Б, 14, 9А, 11Б, 11В, 11Г, 11е, 11А, с 09:00 по 19:00

Алексея Косяченко улица, 9, 16, 25а, 28ква519, 29, 29А, 31, с 09:00 по 19:00

Генерала Гудовича улица, 1, 2, 3, 4, 6, 6а, 8, 10а, 10, 12, 14, 16, с 09:00 по 20:00

Дворянская улица, 12, 15б, 18, 20, 21, 22, 25, 28, 30, 31, 16, 6, 7, 8, 13, 13/15, 15, 15 А, 15А, 33, с 06:00 по 19:00

Елисаветинская улица, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11, с 06:00 по 19:00

Коблевская улица, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, с 06:00 по 19:00

Конная улица, 2/4, 6, 8/10, 12, 14, с 06:00 по 19:00

Летняя улица, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10., 11, 12, 13, 14, 15, 13а, 13б, 5б, 5а, 15а, 28б, 28а, 18а, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, с 09:00 по 20:00

Лиственный переулок, 1а, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1б, 10б, 10а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, с 09:00 по 20:00

Маловского улица, 6, с 07:30 по 19:00

Маршала Говорова улица, 18, 18б, с 09:00 по 19:00

Металлистов улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6а, 9, 12а, 10А, 10, 11, 12, 13, 14, 15, с 09:00 по 20:00

Мирная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2б, 14, 1а, 19А, 15а, 16а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, с 09:00 по 20:00

Нежинская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 06:00 по 19:00

Никитина улица, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, с 09:00 по 20:00

Николая Михновского улица, 18, 47б, 24, 24а, 24б, 25, 25а, 25Б, 25в, 27, 27б, 27в, 29, 29а, 22в, 33, 33А, 35, 35а, 35ж, 37, 37а, 39, 39а, 41, 43, 45, 47а, 31, с 09:00 по 19:00

Новосельского улица, 64а, 64б, 65, 66, 67, 70, 72, 78, 80, с 06:00 по 19:00

Обрывистая улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 7/1, 7а, 7б, 7в, 7г, 10, 3а, 9а, 2а, 10а, 15а, 14а, 12а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, с 09:00 по 20:00

Пастера улица, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 44а, 46, 46а, 48а, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, с 06:00 по 19:00

Педагогическая улица, 16, 16/16А, 16а, 20, с 09:00 по 19:00

переулок Александра Стурдзы, 1, с 07:30 по 19:00

переулок Аполлона Скальковского, 7/9, 8, 9, с 07:30 по 19:00

переулок Вице-адмирала Жукова, 2, 4, с 06:00 по 19:00

переулок Маланова, 1, 8, 10, 12, 14, 16, 18, с 06:00 по 19:00

Петра Ивахненко улица, 71, 86а, 73, 74, 75, 77, 78а, 71а, 79а, 80, 82, 84, 86, 78г, с 09:00 по 20:00

Преображенская улица, 15, 17, 21, 23, 24, 28, 30, 32, с 06:00 по 19:00

Садовая улица, 2, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 5а, 15, 16, 17, 18, 19, 21, с 06:00 по 19:00

Садовый переулок, 7, 7Е, с 06:00 по 19:00

Соборная площадь, 2, 4, 6, с 06:00 по 19:00

Софиевская улица, 1, 3, 7, 8, 7а, 5б, 9, 10, 11, 13, 14, с 06:00 по 19:00

Степовая улица, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 26б, 17/2, 27 А, 13А, 28А, 28б, 13Б, 13В, 21б, 32А, 13г, 22А, 42, 12Б, 24А, 37А, 12В, 25А, 12а, 26А, 43, с 09:00 по 19:00

Торговая улица, 20, 28, с 06:00 по 19:00

Фонтанская дорога, 51, 51 а, 51А, 51Б, с 09:00 по 19:00

Щорса улица, 33, 94А, с 09:00 по 19:00.

Как сообщала Одесса News, грозы, залповые ливнм и сильный штормовой ветер в последние дни стали причиной обрывов линий электропередач в Одессе.

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